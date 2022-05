Taksim'e sendikalar çelenk bıraktı

İSTANBUL

DİSK TAKSİM'E ÇELENK BIRAKTI

DİSK Taksim Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na 1 Mayıs çelengi bıraktı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle Taksim'e ilk olarak DİSK geldi. Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu, yönetim kuruluyla birlikte Taksim'deki Atatürk anıtına yürüdü. Buraya çelenk koyan Arzu Çerkezoğlu, "Bugün 1 Mayıs. Bugün işçi emekçi sınıfının Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma günü. DİSK Yönetim Kurulu olarak çelengimizi bırakmak üzere buradayız. Sizlerde biliyorsunuz İstanbul'da bu yıl 1 Mayıs mitingimizi Maltepe Meydanı'nda gerçekleştireceğiz. Birazdan hep beraber oraya gideceğiz. 1 Mayıs meydanı, Taksim meydanıdır. Yıllarca 1 Mayıs'ın ve Taksim'in özgürleştirilmesi için uzun mücadeleler verdik. 2010, 2011 ve 2012 yıllarında sadece Türkiye'nin değil dünyanın en büyük 1 Mayısını yaptık bu meydanda" dedi.

HAK-İŞ TAKSİM'E ÇELENK BIRAKTI

HAK-İŞ Sendikası, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Çelenk bırakmadan önce Kazancı Yokuşu'nda 1977 yılında hayatını kaybeden işçileri anan HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan, "Taksim'in bizim için anlamı çok büyük ama aynı zamanda Türkiye'nin bütün meydanları 1 Mayıs meydanıdır" dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 1977 yılındaki 1 Mayıs kutlamalarında Kazancı Yokuşu'nda hayatını kaybedenleri andıktan sonra Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Anıta doğru yürüyen Arslan, meydanda çalışan temizlik işçilerine karanfil dağıttı. Çelenk bıraktıktan sonra açıklama yapan Arslan, "1 Mayıs'ı barışçıl şekilde yapmaya ve ülkemizde 1 Mayıs'ı kaos günü olmaktan kurtarmak için büyük çaba sarf ettik. Bugün bazı örgütlerin bu meydanda ısrar etmemeleri, bunun yerine başka meydanlarda kutlamalarını saygıyla ve takdirle karşılıyorum. Evet Taksim'in bizim için anlamı çok büyük ama aynı zamanda Türkiye'nin bütün meydanları 1 Mayıs meydanıdır" dedi.

TÜRK İŞ BAŞKANI ATALAY: ASGARİ ÜCRET İÇİN TEMMUZ'U BEKLEMENİN BİR ANLAMI YOK

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay, "Asgari ücret için Temmuz'u beklemenin bir anlamı yok. Açıklanan enflasyonu asgari ücretliye versinler, emekliye versinler" dedi.

TÜRK-İŞ, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim'e geldi. Kazancı yokuşuna karanfil bırakan grup, ardından Cumhuriyet Anıtı'na da çelenk bıraktı. Çelenk bıraktıktan sonra açıklamalarda bulunan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Bugün 81 vilayette, 5 bölgemizde 424 sendikamız, 30 bin aktif temsilcimizle beraber ana temamız 'hayat pahalılığı, örgütlenme'. Bu saatte Türkiye'nin bütün alanlarında arkadaşlarımız hayat pahalılığını, örgütlenmeyi anlatacak. TÜRK- İŞ her siyasi görüşten, her düşünceden, her takımı tutan topluluktan oluşan bir devasa bir kurum. 70 senedir, ülkeden yana olduk, emekliden yana olduk, emekçiden yana olduk, işçiden yana olduk. Mazlumdan yana olduk. Türk bunu sürdürmeye devam edecektir" dedi.

AÇIKLANAN ENFLASYONU ASGARİ ÜCRETLİYE VERSİNLER

Gazetecilerin asgari ücrete ara zamla alakalı sorduğu soruyu yanıtlayan Atalay, "Asgari ücret için Temmuz'u beklemenin bir anlamı yok. Aralık'ı beklemenin de bir anlamı yok. Her ayın 4'ünde bundan 3 gün sonra enflasyon açıklanacak. O açıklanan enflasyonu asgari ücretliye versinler, emekliye versinler, işçinin tamamına her ay versinler. Haziran'ı falan beklemenin bir anlamı yok" ifadelerini kullandı.