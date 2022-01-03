Taksi bekleyenlerin eli havada kaldı

İSTANBUL - İstanbul'da taksimetre güncellemeleri nedeniyle taksiciler kuyrukta beklerken, taksi bulmakta güçlük çekenler uzun süre beklemek zorunda kaldı.



İstanbul'da taksi açılış ücretlerine yapılan zammın ardından taksi şoförleri yeni tarifeye uygun olarak taksimetrelerini güncellemek için belirlenen noktalara akın etti. Güncelleme merkezlerinde oluşan kuyruklar nedeniyle İstanbul'da yollarda taksi sayısı azaldı. Yolcuların eli havada kaldı.



Taksi bekleyen Şeref Kaşıkçı, "Şu anda işimize yetişmemiz lazım ama taksi yok. El atıyoruz ama durmuyorlar. Dolu geçiyorlar. Bir an önce işimize gitmemiz lazım. Taksi durdurmaya çalışıyoruz. Nasıl olacak bilmiyorum artık. Yaklaşık on dakikadır burada bekliyorum. Okmeydanı'na gideceğim ama gidemiyorum" dedi.



Bursa'dan geldiğini ve yarım saattir taksi beklediğini belirten Melisa isimli kişi, "Taksi bekliyorum. Az önce bir taksinin kapısını açmaya çalıştım. Açılmıyor. Bilerek kilitliyorlar. Sonra taksici bana sordu. Nereye gideceksin diye? Gideceğim yer yolumun üstü. Bana 'aşağıdan gidersek bırakırım' dedi. Ben Bursa'dan geliyorum. Bursa'da böyle bir şey yok. Ama İstanbul'un taksicileri çok seçici. Yarım saattir burada ağaç gibi bekledim. Taksi bulamadım. Taksiciler yüzünden İstanbul'a gelmek istemiyorum. Taksilere dur diyorum. Durmuyorlar. Duranlar da 'nereye gideceksin?' diye soruyorlar. Yolu uzatmaya çalışıyorlar. Eskiden bu yol uzatma işi gizli gizli yapılırdı. Şimdi açık açık söylüyorlar" diye konuştu.