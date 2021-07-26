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Suriyelilerin bayram dönüşü başladı

26 Temmuz 2021 Pazartesi 15:22
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Suriyelilerin bayram dönüşü başladı

ŞANLIURFA - Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyeliler, Türkiye'ye dönmeye başladı.

Kurban Bayramı için 6- 18 Temmuz tarihleri arasında ülkelerine giden Suriyeliler dönüşe geçti. Bayramı ülkelerinde geçirmek için Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır kapısından Suriye'ye giden 23 bin kişi, bu sabahtan itibaren yeniden gelmeye başladı. Bayramı ülkelerinde geçirdikleri için mutlu olduklarını söyleyen Suriyeliler, ülkeye girişlerinin sonrasında kendilerini bekleyen araçlarla ikamet ettikleri adreslere gitti.

Bayram için ülkesine giden Suriyeliler, yıl sonuna kadar geri dönebilecek.

ÖNCÜPINAR'DAN DA DÖNÜŞLER BAŞLADI

Kurban Bayramı için ülkesine giden Suriyeliler, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan da Türkiye'ye dönüyor. Bayram tatilinin sona ermesinin ardından, ilk mesai gününde yüzlerce Suriyeli, ülkelerinden dönmeye başladı. Öncüpınar Sınır Kapısı'nda işlemlerini yaptıran Suriyeliler, güvenlik önlemleri arasında, tahsis edilen otobüslerle, Türkiye'ye giriş yaptı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Suriyelilerin Bayram Dönüşü
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