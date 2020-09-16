Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1108
ALTIN
473.837
DOLAR
7.4875
STERLİN
9.7669
EURO
8.8702
Süpervizör Soner Arıca’dan Tam Destek
Süpervizör Soner Arıca’dan Tam Destek
Aydilge’den Sezen Aksu’ya Gönderme ‘‘Bir Kedim Var’’
Aydilge’den Sezen Aksu’ya Gönderme ‘‘Bir...
Aylan Bebeği Unutmadı
Aylan Bebeği Unutmadı
Yağız: O Çirkin Benim Olmalı!
Yağız: O Çirkin Benim Olmalı!
Müzik Birleştirir
Müzik Birleştirir
İş fırsatları için hemen tıkla!

Suna Kıraç son yolculuğuna uğurlandı

Merhum iş insanı Vehbi Koç'un kızı ve Koç Holding eski Başkan Vekili Suna Kıraç, 79 yaşında dün hayatını kaybetti. Kıraç bugün son yolculuğuna uğurlandı. Kıraç için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii'nde kılınan cenaze namazına siyaset, iş, spor ve sanat dünyasından birçok isim katıldı.

16 Eylül 2020 Çarşamba 13:16
17 Okunma
Suna Kıraç son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - Yıllardır ALS hastalığı ile mücadele eden Koç Holding eski Başkan Vekili, Suna Kıraç 79 yaşında hayatını kaybetti. Kıraç için bugün Koç Holding binasında tören düzenlendi. Törenin ardından Kıraç'ın naaşı, cenaze namazı için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii'ne getirildi. Cenaze namazına çok sayıda iş, spor, siyaset ve sanat dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Fener Rum Patriği Bartholomeos'un da Kıraç'ın cenaze namazına geldiği görüldü. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, halası Suna Kıraç'ın naaşını omuzlarında taşıdı. Koronavirüs nedeniyle cenaze namazı için de geniş tedbirlerin alındığı görüldü. Gelenlerin ateşi ölçüldü, giriş ve çıkışlara dezenfektan üniteleri konuldu. Kıraç'ın naaşı cenaze namazının ardından, defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.

DHA

Son Güncelleme: 16.09.2020 13:37
Anahtar Kelimeler:
İş Insanı Suna KıraçKoç HoldingTören
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İçişleri: 20 bin 94 kişinin izolasyon koşullarına uymadığı tespit edildi
İçişleri: 20 bin 94 kişinin izolasyon koşullarına uymadığı tespit edildi
Hedefimiz TÜRKSAT 5A'yı 30 Kasım'da uzaya fırlatmak
Hedefimiz TÜRKSAT 5A'yı 30 Kasım'da uzaya fırlatmak
Çiftlik Bank davasında yeni gelişme!
Çiftlik Bank davasında yeni gelişme!
Bakanlık, taklit ve tağşiş yapan 91 firmaya ait 113 parti ürünü açıkladı
Bakanlık, taklit ve tağşiş yapan 91 firmaya ait 113 parti ürünü açıkladı
Suna Kıraç hayatını kaybetti
Suna Kıraç hayatını kaybetti
MSB: 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Fatih Çelik Gözünü Dünya Starlarına Dikti
Fatih Çelik Gözünü Dünya Starlarına Dikti
Suriye’de Kızılay ekibine saldırı: 1 şehit, 1 yaralı
Suriye’de Kızılay ekibine saldırı: 1 şehit, 1 yaralı
MİT'in yurtdışı operasyonuyla yakalanan PKK'lı adliyeye sevk edildi
MİT'in yurtdışı operasyonuyla yakalanan PKK'lı adliyeye sevk edildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans