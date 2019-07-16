Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 21°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
98028
ALTIN
258.115
DOLAR
5.7049
STERLİN
7.0881
EURO
6.3986
Zülfi Badalov'dam Maxi Single Geldi
Zülfi Badalov'dam Maxi Single Geldi
İtalya’da Neo-Nazi Füzesi!
İtalya’da Neo-Nazi Füzesi!
Tyler Boyd, Beşiktaş'ta
Son Dakika
Tyler Boyd, Beşiktaş'ta
Türkiye’nin gölgesi yeter
Türkiye’nin gölgesi yeter
Tarihimizin en karanlık günüydü
Son Dakika
Tarihimizin en karanlık günüydü
İş fırsatları için hemen tıkla!

Şule Çet’in ölümüyle ilgili plazada biyolojik leke aranacak

Ankara'da, üniversite öğrencisi Şule Çet'in (23), plazanın 20'inci katından şüpheli bir şekilde düşerek ölmesiyle ilgili, bilirkişi eşliğinde kan, tükürük, sperm gibi biyolojik lekelerin tespiti için olay yerinde inceleme yapılacak.

Şule Çet’in ölümüyle ilgili plazada biyolojik leke aranacak

Ankara'da, üniversite öğrencisi Şule Çet'in (23), plazanın 20'inci katından şüpheli bir şekilde düşerek ölmesiyle ilgili, bilirkişi eşliğinde kan, tükürük, sperm gibi biyolojik lekelerin tespiti için olay yerinde inceleme yapılacak.

16 Temmuz 2019 Salı 18:21
7 Okunma
Şule Çet’in ölümüyle ilgili plazada biyolojik leke aranacak

ANKARA, (DHA)

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in, geçen yıl 29 Mayıs günü saat 03.50'de plazanın 20'nci katından atıldığı iddiasıyla Çağatay Aksu ve Berk Akand'ın tutuklu yargılandıkları davanın son celsesinde, Çet ailesinin avukatları mahkemeye Erciyes Üniversitesi Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Çağlar Özdemir tarafından hazırlanan raporu sundu. Raporda, bir takım değişik dalga boyunda ışık veren cihazlarla yapılan incelemede, halıfleks üzerinde kan, tükürük ya da sperm gibi bir takım biyolojik izlerin bulunduğu ileri sürüldü. Mahkemeye sunulan raporda, bu izlerin olay günü plaza katında çekilen fotoğraflarla yapılan karşılaştırma sonucu tespit edildiği de iddia edildi. Mahkeme de duruşma sonrası verdiği ara kararla, iddia edilen izlerin olup olmadığının tespiti için plaza katında inceleme yapılması kararı aldı. Bu kapsamda yarın, naip hakim gözetiminde raporu hazırlayan Prof. Dr. Çağlar Özdemir, mahkemenin belirlediği bilirkişiler ve taraf avukatlarının katılımıyla plaza katında inceleme yapılacak. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Şule ÇetölümPlazaBiyolojikLekeDavaönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Pençe'de terör örgütüne ağır darbe
'Pençe'de terör örgütüne ağır darbe
15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı
15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı
Hakkari'den acı haber!
Hakkari'den acı haber!
‘15 Temmuz’ Birlik ve Beraberlik Milletimizin Ruhunda Var!
‘15 Temmuz’ Birlik ve Beraberlik Milletimizin Ruhunda Var!
PKK'ya 'Pençe' darbesi
PKK'ya 'Pençe' darbesi
Pençe-2 Harekatı başladı
Pençe-2 Harekatı başladı
S-400 teslimatında ikinci gün
S-400 teslimatında ikinci gün
İngiliz savaş gemisi Boğaz'dan geçti
İngiliz savaş gemisi Boğaz'dan geçti
Kuzey Irak'ta PKK'ya ağır darbe
Kuzey Irak'ta PKK'ya ağır darbe

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans