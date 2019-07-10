Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
97100
ALTIN
257.960
DOLAR
5.7454
STERLİN
7.1497
EURO
6.4445
İsmail Kartal: Muriç Fenerbahçe'de başarılı olur
İsmail Kartal: Muriç Fenerbahçe'de başarılı...
Engelli çocuklar ürettikleri ürünlerle hayata tutunuyor
Engelli çocuklar ürettikleri ürünlerle hayata...
Red Bull Uçuş Günü’nde birinciyi ünlüler belirleyecek
Red Bull Uçuş Günü’nde birinciyi...
Cemil İpekçi, aile sırlarını Dilşat Erdil'e açıkladı
Cemil İpekçi, aile sırlarını Dilşat...
Yazın Saç Ekimi Yaptıracaklara Tavsiyeler
Yazın Saç Ekimi Yaptıracaklara Tavsiyeler
İş fırsatları için hemen tıkla!

'Şule Çet' davasında, sanıklar hakim karşısında

Ankara'da, plazanın 20'nci katından atıldığı öne sürülen üniversite öğrencisi Şule Çet'in (23) ölümüyle ilgili, sanıklar Çağatay Aksu (34) ve Berk Akand'ın (33) tutuklu yargılanmasına devam edildi.

'Şule Çet' davasında, sanıklar hakim karşısında

Ankara'da, plazanın 20'nci katından atıldığı öne sürülen üniversite öğrencisi Şule Çet'in (23) ölümüyle ilgili, sanıklar Çağatay Aksu (34) ve Berk Akand'ın (33) tutuklu yargılanmasına devam edildi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:40
10 Okunma
'Şule Çet' davasında, sanıklar hakim karşısında

ANKARA - Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in, geçen yıl 29 Mayıs günü saat 03.50'de plazanın 20'nci katından atıldığı iddiasıyla görülen davanın 3'üncü duruşmasında, 'cinayet', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'hürriyeti tehdit' suçlarından tutuklu yargılanan Çağatay Aksu ve Berk Akand, hakim karşısına çıktı. Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Şule Çet’in babası İsmail Çet, taraf avukatları, aralarında milletvekillerinin de bulunduğu çeşitli sivil toplum ve kadın örgütü temsilcileri de katıldı. Duruşmayı izlemek için gelenlerden bazıları, salonunun yetersiz kalması nedeniyle dışarıda kaldı.

​ADLİYE ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI

Duruşma nedeniyle, Ankara Kadın Platformu, Kadın Meclisleri ile çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve üyeleri, Ankara Adliyesi önünde toplandı. Kalabalık, 'erkek adalet değil, gerçek adalet' yazılı pankart açıp, ellerinde taşıdıkları Şule Çet'in fotoğrafı bulunan dövizlerle tepkilerini dile getirdi. Duruşma öncesi grup adına yapılan açıklamada, "Erkek şiddetiyle aramızdan koparılan Şule Çet için buradayız. Adalet bugün buraya taşmış durumda. Adalet biziz. Şule Çet davası, tüm Türkiye'deki kadınların davasıdır. 3 duruşmadır gerçek adalet peşindeyiz. Milyonlarca kadınla, Türkiye’nin dört bir tarafında sokaklara çıktık. Şimdi de Şule için tüm kadınlar için gerçek adalet arayışımız devam ediyor" denildi.

Anahtar Kelimeler:
Şule ÇetDavaSanıklar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"15 Temmuz'u unutturmayacağız"
"15 Temmuz'u unutturmayacağız"
Bodrum'da 8 kaçak göçmen ve 1 Suriyeli organizatör yakalandı
Bodrum'da 8 kaçak göçmen ve 1 Suriyeli organizatör yakalandı
Şehit Üsteğmen, Dalaman'da gözyaşlarıyla uğurlandı
Şehit Üsteğmen, Dalaman'da gözyaşlarıyla uğurlandı
MSB: Hakkari'de 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı
MSB: Hakkari'de 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı
İDO Misafirlerine Ücretsiz Otopark 
İDO Misafirlerine Ücretsiz Otopark 
DÜNYANIN EN HIZLI TRENLERİNE SAHİP ÜLKELER BELLİ OLDU
DÜNYANIN EN HIZLI TRENLERİNE SAHİP ÜLKELER BELLİ OLDU
15 kilo patlayıcı sınır tellerine takıldı
15 kilo patlayıcı sınır tellerine takıldı
Libya'da alıkonulan 6 Türk denizci İstanbul'da
Libya'da alıkonulan 6 Türk denizci İstanbul'da
Şanlıurfa’dan sınır birliklerine gece sevkiyatı
Şanlıurfa’dan sınır birliklerine gece sevkiyatı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans