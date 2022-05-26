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Sorbe sağlık ve ferahlığı buluşturuyor

Yaz ayları gelirken tatlı ihtiyacınızı ferah ve sağlıklı bir şekilde gidermeye ne dersiniz? Dondurmanın aksine içerisinde süt, kaymak gibi süt ürünleri içermeden taze meyve ve şekerle yapılan sorbe, bu yaz sağlıklı beslenmek isteyenlerin favori tatlısı.

26 Mayıs 2022 Perşembe 11:45
Sorbe sağlık ve ferahlığı buluşturuyor

HABER: HABİB BABAR

Öncelikle sorbe ve dondurma arasında büyük fark var. Lezzetini sadece meyvelerden aldığı için sağlıklı ve dengeli beslenmeye önem verenler için harika bir yaz tatlısı. Her meyveden yapılabilen tatlının tarihi çok eskilere dayanıyor. Rivayete göre kar şerbetinin Avrupa'lıları baştan çıkarması ile şerbet zaman içinde sorbet daha sonrasında da sorbe olarak tüm dünyaya yayılmış. Her ülkede oraya özgü meyvelerden yapılmış çeşitlerini bulmak mümkün.

Dondurmanın masum hali

İstanbul Yeşilköy'deki Bi Sor’be Türkiye ve Avrupa'nın sadece sorbe yapan tek artizan sorbe dükkanı. Girişimci Tolga ve Deniz Afşar çifti, taze mevsim meyveleri ile yaptıkları sorbeleri sadece civar tarlalar ve köylerden tedarik etmeyi benimsemişler. Yerelde bilinen ve lezzeti büyük şehirlere ulaşamayan meyve ve sebzeler, mükemmellik tutkularıyla her meyveye özel teknik geliştirerek sorbeye dönüştürülmüş. Deniz Afşar, “Sadece damağa değil, göze de hitap edecek mekan yarattık. Bi Sor’be de tüm sorbeler Fethiye’deki üretim yerlerinde bölgede yetişen taze ve mevsiminde ürünlerle yapılıyor. O yüzden coğrafi işaretli Kayaköy inciri sorbesini veya Anamur muzu sorbe gibi isimler sizi şaşırtmasın. Her sezon birkaç beklenmedik ürün de mutlaka tezgahta yerini alıyor. Bütün bu lezzetler laktoz ve gluten intoleransı veya özel beslenme programında hayvansal ürün tüketmeyen, sağlıklı ve temiz içerikli beslenen, düşük kalorili harika tatlar arayanlara da tam aradıkları lezzet. Sağlıklı beslenmek isteyenler, çocuklar ve veganlar gönül rahatlığı ile sorbe yiyebilir” diye konuştu.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Bi SorbeBi Sorbe YeşilköyBi Sorbe Istanbul
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