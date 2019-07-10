Sondaj gemilerine denizden ve havadan koruma

ANKARA - Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimize ait gemilerimiz ve hava vasıtalarımız Yavuz ve Fatih Sondaj Gemimiz ile Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemimize refakat etmeyi sürdürüyor" denildi.
DHA
Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri'ne ait gemi ve hava vasıtalarının Doğu Akdeniz'de sondaj çalışması yürüten sondaj gemilerine refakat etmeye devam ettiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri'ne ait gemi ve hava vasıtalarının Doğu Akdeniz'de sondaj çalışması yürüten sondaj gemilerine refakat etmeye devam ettiğini açıkladı.
ANKARA - Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimize ait gemilerimiz ve hava vasıtalarımız Yavuz ve Fatih Sondaj Gemimiz ile Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemimize refakat etmeyi sürdürüyor" denildi.
DHA