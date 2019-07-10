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Sondaj gemilerine denizden ve havadan koruma

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri'ne ait gemi ve hava vasıtalarının Doğu Akdeniz'de sondaj çalışması yürüten sondaj gemilerine refakat etmeye devam ettiğini açıkladı.

Sondaj gemilerine denizden ve havadan koruma

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri'ne ait gemi ve hava vasıtalarının Doğu Akdeniz'de sondaj çalışması yürüten sondaj gemilerine refakat etmeye devam ettiğini açıkladı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 17:07
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Sondaj gemilerine denizden ve havadan koruma

ANKARA - Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimize ait gemilerimiz ve hava vasıtalarımız Yavuz ve Fatih Sondaj Gemimiz ile Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemimize refakat etmeyi sürdürüyor" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma BakanlığıDeniz KuvvetleriSondaj GemileriHavadan Ve DenizdenKoruma
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