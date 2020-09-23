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Sistem, kesintisiz atış imkanı sağlıyor

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Taşınabilir Mühimmat Sistemleri DM-5 ve DM-7'nin güvenlik güçlerinin kullanımında olduğunu belirterek, "5.56 ve 7.62 milimetre makineli tüfekler için geliştirilen sistem, kesintisiz atış imkanı sağlıyor" dedi.

23 Eylül 2020 Çarşamba 11:10
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Sistem, kesintisiz atış imkanı sağlıyor

ANKARA - Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, savunma sanayinin, Mehmetçik'e sahada fark oluşturacak ürünler sunmaya devam ettiğini belirtti. Demir, "Taşınabilir Mühimmat Sistemleri DM-5 ve DM-7 güvenlik güçlerimizin kullanımında. 5.56 ve 7.62 milimetre makineli tüfekler için geliştirilen sistem, kesintisiz atış imkanı sağlıyor.

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. tarafından tamamen Mehmetçik’in ihtiyaç, talep ve deneyimlerine göre geliştirilen sistem, benzerini üreten 3 ülkenin ürünlerine göre daha üstün özelliklere sahip. Sistem; hafifliği, dayanıklılığı, ergonomisi ve tek personelle kullanılabilmesi, vücut özelliklerine göre ayarlanması, kurma, takma, hazırlama süreçlerini kaldırıp anında ateş gücü sağlaması gibi özellikleriyle askerimize sahada önemli avantaj sağlayacak" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Savunma Sanayii Başkanı İsmail DemirTaşınabilir Mühimmat Sistemleri
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