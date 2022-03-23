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Şişli Down Cafe'de Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü

Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nde, Şişli Down Cafe’ye gelen misafirler down sendromlu çocuklarla bir arada vakit geçirdiler...

23 Mart 2022 Çarşamba 13:32
Şişli Down Cafe'de Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü

Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nde, Şişli Down Cafe’ye gelen misafirler down sendromlu çocuklarla bir arada vakit geçirdiler ve sıcak bir ortamda samimi servis aldılar, yemeklerini yediler.

Gelen misafirler arasında The Artisan Otel Gümüşsuyu çalışanları, Rxos Otel Tepebaşı çalışanları, Türkiye Değişim Partisi, İYİ Parti İstanbul İ Başkanlığı’ndan Tolga Ağaoğlu ve arkadaşları katıldı. Ayrıca AK Parti İlçe Başkanlığı’ndan Gökhan Yüksel de bu özel günde down sendromlu çocukları ve ailelerini Down Cafe’de ziyaret etti.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Dünya Down Sendromu Farkındalık GünüŞişli Down Cafe
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