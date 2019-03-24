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Şırnak'ta teröristlere ağır darbe

Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde başlatılan operasyonda,  terör örgütü PKK'ya ait patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Şırnak'ta teröristlere ağır darbe

Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde başlatılan operasyonda,  terör örgütü PKK'ya ait patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

24 Mart 2019 Pazar 13:04
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Şırnak'ta teröristlere ağır darbe

ŞIRNAK

Komandolar bahar ayında da teröristlere nefes aldırmıyor. Alınan en ufak ipucunu değerlendiren komandolar, teröristlerin barınma alanına operasyon düzenliyor. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Şırnak, Gabar Dağı bölgesinde yuvalanmaya çalışan teröristlere yönelik başlatılan operasyonda, yaklaşık bin 700 ağır silah mühimmatı, 2 obüs mühimmatı, 2 TNT kalıbı, çeşitli silahlara ait yedek parçalar, bir tuzaklanmış EYP, 19 tüp, yaklaşık 500 metre kablo, EYP yapımında kullanılabilecek çeşitli malzemeler, muhtelif gıda, inşaat, tıbbi malzemesi ve giysi ele geçirildi. Operasyonla, örgütün bahar hazırlıklarına ağır darbe vurulduğu bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ŞırnakGabarTerörTeröristönce VatanDarbePKKPatlayıcı
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