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Şırnak'ta PKK'ya 'Eren Operasyonu' darbesi

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta düzenlenen 'Eren 10 Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran Operasyonu'nda, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah, mühimmat ve patlamaya hazır el yapımı patlayıcının (EYP) ele geçirildiğini duyurdu.

11 Mart 2021 Perşembe 14:39
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Şırnak'ta PKK'ya 'Eren Operasyonu' darbesi

ANKARA - Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma komando, jandarma özel harekât ve güvenlik korucuları tarafından Silopi ilçesi kırsalında, 09 Mart'ta 'Eren 10 Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran Operasyonu' gerçekleştirildi. Operasyonda terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve mağaralar tespit edilerek kontrol edildi. Arazide yapılan aramalarda gizlenmiş vaziyette 2 RPG-7 Roketatar, 61 el bombası, 107 elektrikli fünye, 5 EYP anahtar sistemi, 18 hazırlanmış EYP düzeneği, 4 kilo patlayıcı madde, 23 bin 450 adet çeşitli çapta fişek ele geçirildi. Ayrıca köy yolu üzerine döşenmiş patlamaya hazır 2 adet EYP bulunarak yerinde imha edildi.
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ŞırnakEren OperasyonuDarbe
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