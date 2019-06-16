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Şırnak'ta çatışma: 1 şehit, PKK'lı 8 terörist öldürüldü

Şırnak'ın İdil ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu. Çatışmada 8 terörist ise etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı'nca Şırnak'ın İdil ilçesinde etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin 'terörden arananlar listesi'ndeki 'turuncu' kategoride yer alan 'Sarya' kod adlı Emine Toy, diğerinin ise 'gri' kategorideki 'Baran' kod adlı Yılmaz Begiç olduğu açıklandı.

Şırnak'ta çatışma: 1 şehit, PKK'lı 8 terörist öldürüldü

Şırnak'ın İdil ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu. Çatışmada 8 terörist ise etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı'nca Şırnak'ın İdil ilçesinde etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin 'terörden arananlar listesi'ndeki 'turuncu' kategoride yer alan 'Sarya' kod adlı Emine Toy, diğerinin ise 'gri' kategorideki 'Baran' kod adlı Yılmaz Begiç olduğu açıklandı.

16 Haziran 2019 Pazar 21:21
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Şırnak'ta çatışma: 1 şehit, PKK'lı 8 terörist öldürüldü

ŞIRNAK, (DHA)

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nca İdil ilçesindeki Cehennem Deresi bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Kalfe' adı verilen operasyonda güvenlik güçleri, PKK'lı teröristlere temas sağladı. Çıkan çatışmada 8 terörist etkisiz hale getirildi. Çatışmada yaralanan 1 asker ise bölgeden helikopterle alınarak Şırnak Asker Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı asker, burada yapılan tüm müdahaleye karşın şehit oldu.

Bölgede hava destekli geniş çaplı operasyonun devam ettiği belirtildi.

TERÖRİSTLERDEN BİRİ 'TURUNCU' DİĞERİ 'GRİ' KATEGORİDEN

İçişleri Bakanlığı'nca Şırnak'ın İdil ilçesinde etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin 'terörden arananlar listesi'ndeki 'turuncu' kategoride yer alan 'Sarya' kod adlı Emine Toy, diğerinin ise 'gri' kategorideki 'Baran' kod adlı Yılmaz Begiç olduğu açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak-İdil ilçesi Cehennem Deresi bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı’nca gerçekleştirilen 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Kalfe' operasyonunda etkisiz hale getirilen 8 teröristten 2'sinin 'Terörden Arananlar Listesi'nde yer aldığı tespit edilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, 600 bin TL ödülle turuncu kategoride yer alan 'Sarya' kod adlı Emine Toy olduğu diğer teröristin ise 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan 'Baran' kod adlı Yılmaz Begiç olduğu belirlenmiştir" denildi.

ŞEHİT TEĞMEN, TÜRKİYE'YE SELAM GÖNDERMİŞTİ

Şırnak'ın İdil ilçesinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiği Cehennem Deresi'ndeki operasyonda şehit olan Teğmen Şafak Evran'dan geriye, Gabar Dağı'nda nöbetteyken iftar sofrasında Türkiye'ye selam gönderdiği görüntüler kaldı. Meteler Jandarma Özel Harekât Taburu'nda görevli silah arkadaşlarıyla nöbetteyken 1700 metre rakımlı Gotitepe'de, iftar sofrasının başında konuşan Jandarma Teğmen Şafak Evran, "Ramazan kardeşliğimizin adı Şırnak. Bugün Şırnak'ta, Meteler Jandarma Özel Harekât Tabur Komutanlığı olarak 1700 rakımlı Gotitepe, Gabar Dağı bölgesinde vatanımızın, milletimizin huzuru için azim ve kararlılıkla görevimizi yerine getiriyor, nöbet başında iftarımızı açıyoruz. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere devlet büyüklerimize, değerli ailelerimize, yüce Türk milletine selamlarımızı gönderiyoruz" dedi.



Şehit Teğmen Şafak Evran ve arkadaşlarının yer aldığı video, Cumhurbaşkanlığı'nın resmi Twitter hesabından 27 Mayıs'ta, "Ülkemizin huzur ve güvenliği için, her şartta ve zorlukta mücadele eden kahraman @Jandarma'mızın, Şırnak Gabar Dağı'ndan tüm Türkiye’ye selamı var! #GönlümüzBirSoframızBir" notuyla paylaşılmıştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ŞırnakçatışmaPKKŞehitTeröristönce Vatan
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