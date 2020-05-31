Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Kapadokya'da turizm sezonu hazırlıkları tamam
Kapadokya'da turizm sezonu hazırlıkları tamam
2023 yılında borcumuz 4.1 milyar TL'yi bulacak
2023 yılında borcumuz 4.1 milyar...
Ankara'da 'change' çetesi çökertildi
Ankara'da 'change' çetesi çökertildi
Eski koca dehşeti...
Eski koca dehşeti...
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sınır hatlarında, kaçak silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Van, Hakkâri, Kilis ve Hatay hudut hatlarında yapılan aramalarda; kaçak yollarla yurda sokulan çok sayıda silah ve sigara ile uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

31 Mayıs 2020 Pazar 14:34
0 Okunma
Sınır hatlarında, kaçak silah ve uyuşturucu ele geçirildi

ANKARA - Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, hudut birliklerinin her türlü hava ve arazi şartlarında, gece gündüz ve 24 saat kesintisiz olarak sürdürdüğü keşif, gözetleme, pusu ve nöbet faaliyetleri devam ediyor. Böylece terör örgütlerinin finans kaynaklarının önemli bölümünü oluşturan ve yasa dışı yollardan yurda sokulan ilaç, silah, sigara ve uyuşturucu madde kaçakçılığına büyük darbe vuruluyor. Bu kapsamda Van, Hakkâri, Kilis ve Hatay hudut hatlarında yapılan arama- tarama sonucu 1.787 kutu hap, 20 adet av tüfeği ve namlusu, 20 adet pompalı tüfek şoklama kiti, 96 adet kurusıkı tabanca, 3 kilo 845 gram kubar esrar ve 6 bin 500 paket sigara ele geçirildi. Malzemeler Jandarma Genel Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.


DHA

Son Güncelleme: 31.05.2020 14:37
Anahtar Kelimeler:
Kaçak Silah Ve UyuşturucuSınır Hatları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2 terörist etkisiz hale getirildi
2 terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dünya çapında başarıdır'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dünya çapında başarıdır'
1 Haziran'da yargısal faaliyetler başlıyor
1 Haziran'da yargısal faaliyetler başlıyor
Cezaevlerinde kapalı görüşler başlıyor
Cezaevlerinde kapalı görüşler başlıyor
Hafta sonu 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak
Hafta sonu 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak
Bakan Koca'dan gençlere çağrı
Bakan Koca'dan gençlere çağrı
İçişleri Bakanlığı'ndan 18 yaş altı ve 65 yaş üzeri için yeni genelge
İçişleri Bakanlığı'ndan 18 yaş altı ve 65 yaş üzeri için yeni genelge
Sancaktepe'deki Prof. Dr. Feriha Öz Hastanesi yarın açılıyor
Sancaktepe'deki Prof. Dr. Feriha Öz Hastanesi yarın açılıyor
13'üncü Türk-Rus devriyesi yapıldı
13'üncü Türk-Rus devriyesi yapıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı