Silivri Belediyesi'nden kiralık gayrimenkuller 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Mülkiyeti/tasarrufu Silivri Belediyesi’ne ait olan 8 adet taşınmaz ayrı ayrı kiraya verilecek.

Taşınmazların kiralama işi, 28.07.2021 Çarşamba Günü 14:00’ da başlayarak ve tabloda belirtilen saatlerdeki sırasıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun, 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile aylık/yıllık muhammen bedel üzerinden, Silivri Belediyesi Merkez Bina Meclis Toplantı Salonunda, Belediye Encümenince aşağıdaki şartlarda 3 (üç) yıllığına kiraya verilmek üzere ihale edilecektir.

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