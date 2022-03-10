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Şile kadınlarının 8 Mart buluşması

8 Mart çalışan emekçi kadınların günü yurdun dört bir tarafında kutlanırken bir kutlama haberi de İstanbul'un şirin ilçesi Şile’den geldi.

10 Mart 2022 Perşembe 12:26
Şile kadınlarının 8 Mart buluşması

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Şile Kadınlar Derneği ŞİKAD tarafndan düzenlenen yemekli buluşma oldukça youn bir katılımla gerçekleştirildi.  2018 yılında Şikad Başkanı Esin Tutgun’un şileye yerleşmesi ile kendine yol arkadaşı bulmak için çıktığı bu oluşum  sadece  kadınların beraber ve mutlu olması için hizmet veriyor. Mikrofonlarımıza konuşan Başkan; Köydeki kadın içine kapanık. Köydeki kadın sadece çalışır olgusunu kırmak için. Kadınlarımızla el el bir çok projeye imza attık. Kıbrıs’ta bulunan kardeş derneğimiz ile yurtdışı projelerinde buluştuk. Kadınlarımızla bir gün bir tiyatroya bir gün kuran günleri yaptık. Hayatın her anından zevk almalarını sağlamak için . 8 Mart Şile kadınlar derneğinin bugünkü buluşmasında Sayın Şile başkanımız İlhan Ocaklı kadınlarımızın gününü kutlayıp onlara çicek dağıttı. Şile İyi parti ilçe başkanımız Kahraman Koç ,Şile CHP ilçe başkanımız İbrahim Çelik ,Şile deva Partisi ilçe başkanı İbrahim Avcı ve partililerin katılımlıları ile yoğun bir sevgi yoğunluğu ile beraber olduk bir kez daha. Dernek yönetim kuruluma bir kes daha teşekkürü bir borç bilirim. Kadının değerinin bilindiği daha nice günlerimiz olsun. Dedi. Programa katılan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı bütün kadınlara tek tek çiçek verdi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
8 MartŞileŞİKAD
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