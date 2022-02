Sıla'yı, şikayetinden vazgeçmeyince öldürmüş

GİRESUN - Giresun’da eski nişanlısı Sıla Şentürk’ü (16) bıçakla boğazını keserek öldürdükten sonra kaçarken yakalanan Hüseyin Can Gökçek (21), polisteki sorgusunun ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Gökçek’in, genç kızdan ‘tehdit’ nedeniyle hakkındaki suç duyurusundan vazgeçmesini istediği, olumsuz yanıt alınca da evdeki mutfaktan aldığı bıçakla boğazını kestiği ortaya çıktı.



Olay, dün sabah saatlerinde Erikliman köyünde meydana geldi. Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi’nde staj eğitimi için kurulan ortak Whatsapp grubunda geçen yıl tanışan Ankara'da yaşayan özel bir şirkette çalışan Hüseyin Can Gökçek ile Sıla Şentürk arkadaş oldu. Gökçek, bir süre telefonla görüştüğü Sıla'yı geçen yıl 22 Mart'ta Giresun’a gelerek kaçırdı. Şentürk ailesinin şikayeti üzerine Trabzon’da yakalanan Gökçek, 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması' suçundan tutuklandı. 25 Mart 2021 tarihinde hakkında acil koruma kararı alınan Sıla Şentürk ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na ait Çocuk Sevgi Evi’ne yerleştirildi. Sıla, 12 Nisan 2021'de hakkındaki danışmanlık tedbiri kararı kapsamında ailesinin yanına döndü. Ancak bir süre sonra Şentürk ailesinin şikayetinden vazgeçmesi üzerine 1 ay cezaevinde kalan Gökçek, mahkemeye yüzde 50 engelli olduğuna dair sağlık raporu da sunması göz önüne alınarak tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı. Aile daha sonra kızlarının Gökçek ile nişanlanmasına izin verdi.



SUÇ DOSYASI KABARIK



Gökçek’in 10 ayrı suçtan sabıkası olduğunun ortaya çıkması üzerine aile birlikteliğe karşı çıktı. Nişanın bozulması üzerine Gökçek, kıza ölüm tehditleri göndermeye başladı. Bu tehditlerin sürmesi üzerine 16 Kasım 2021'de Sıla hakkında ikinci kez acil korunma kararı alınıp yeniden Çocuk Sevgi Evi’ne yerleştirildi. Aile, Gökçek hakkında ‘tehdit’ iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Sıla, 7 Aralık tarihinde ailesi tarafından kısmen felç geçiren işitme ve konuşma engelli babaannesine bakması için devlet korumasından alınarak eve getirildi. Giresun Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi’nde okuyan ancak 1 yıl devam ettiği okulu bırakan Sıla, açık lise öğrenimine sürdürdü. 20 Ocak 2022 tarihinde yapılan danışmanlık tedbiri kapsamındaki son görüşmede Sıla ve ailesi tarafından herhangi bir risk ve tehdit tespit edilemedi.



AİLESİ EVDE YOKKEN GELDİ



Dün sabah aile fertlerinin olmadığı sırada genç kızın bulunduğu eve gelen Hüseyin Can Gökçek kapı zilini çaldı. Sıla, açtığı kapıda karşısında Gökçek ile karşılaştı. İkili arasında nişan atma meselesi ve ailenin tehdit iddiasıyla suç duyurusu bulunulmasından dolayı tartışma çıktı. İddiaya göre, Gökçek, genç kızdan şikayetini geri çekmesini istedi. Sıla, ‘şikayetimden vazgeçmeyeceğim’ deyince Gökçek, yöneldiği mutfaktan aldığı ekmek bıçağı genç kızın boğazını kesti. Sıla kanlar içerisinde yerde kalırken, şüpheli kaçtı. Evdeki dehşet anlarına tanık olan işitme ve konuşma engelli babaanne, güçlükle durumu komşularına ifade edip, yardım istedi. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sıla Şentürk’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Şentürk’ün cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna götürüldü.



İLK UÇAK İÇİN BİLET ALDI



Olaydan sonra taksi çağırarak kaçan Gökçek, Ankara’ya gitmek üzere Ordu-Giresun Havalimanı'na geldi. Burada ilk uçak için bilet aldığı sırada polis ekiplerince kıskıvrak yakalanan Gökçek, Giresun İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Cinayet Büro ekiplerine teslim edilen ve nezarethaneye konulan Gökçek'in, ağlayarak susma hakkını kullandığı öğrenildi. Hüseyin Can Gökçek polisteki ifadesinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında çelik yelek giydirilerek adliyeye getirildi.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı uzmanlarınca Sıla’nın ailesine rehberlik ve psiko-sosyal destek verilmeye başlandı. Giresun’a gelen uzmanlar aile fertleri ile görüşmeye başladı.

ANNESİ TABUTUNA SARILDI, GÖZYAŞI DÖKTÜ



Giresun’da eski nişanlısı Hüseyin Can Gökçek tarafından bıçakla boğazından kesilerek öldürülen Sıla Şentürk’ün cenazesi Giresun Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından sabah saatlerinde alınarak Erikliman köyündeki evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından cenaze, Yalı Mahallesi Camii’ne götürüldü. Cenazede baba Bekir Şentürk, taziyeleri kabul ederken anne Asiye Şentürk kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.



MUHTAR: SÜREKLİ TEHDİTLER ALIYORDU



Erikliman köyü muhtarı İsmail Yüksel, nişan bozulunca kızın sürekli tehditler aldığını belirterek, “Ankara’dan geliyor, burada bir gece otelde kalıyor. Sabah 8.30’da taksi tutup burayı bildiği için geliyor. Köyümüz çok kalabalık değil. Kızımızın babası balıkçı olduğu için denizde, annesi işte, küçük kardeşi okulda. Felçli babaannesiyle beraber evde kalıyor. Olayda babaannesi müdahale edemiyor ve ne yazık ki kızımızı evin üst katında hunharca boğazını keserek katlediyor. Emniyet güçlerimiz kaçamadan yakalıyor. Suç aleti arandı fakat herhangi bir şey bulunamadı. Böyle bir üzüntüyü hep beraber yaşıyoruz” dedi.

TOPRAĞA VERİLDİ



Giresun'da Hüseyin Can Gökçek tarafından bıçakla boğazı kesilerek öldürülen Sıla Şentürk için Yalı Mahallesi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazede baba Bekir Şentürk taziyeleri kabul etti, anne Asiye Şentürk de kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Cenazeye Giresun Valisi Enver Ünlü, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Trabzon Baro Başkanı Sibel Suiçmez, Şentürk ailesinin yakınları, Sıla'nın arkadaşları ile çok sayıda kişi katıldı.



'SİLKELENMEMİZİN ZAMANI ARTIK GELMİŞTİR'



Cenaze namazını kıldıran İl Müftüsü Ramazan Topcan, kadın ve çocuklara yönelik şiddet, kadın cinayetleri ve çocuk yaşta evliliklerin son bulması gerektiğini söyledi. Topcan "Günahı olmayan günahsız yavrularımıza, mutlu bir dünya bırakmak zorundayız. Davranışlarımıza örnek olalım. Başımız önümüze eğildi; televizyon ekranlarında kadınlara yönelik şiddet, çocuk istismarı, çocuk gelinler, artık başımızı eğmiştir. Silkelenmemizin zamanı artık gelmiştir. Olayın üzerine sükunet ve sabırla yürüyelim. Sabır hazinesinden istifade ederek, olayları yorumlamak zorundayız" dedi.



VALİ ÜNLÜ: DERS ÇIKARMALIYIZ



Giresun Valisi Enver Ünlü de cenaze sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, çok üzüntülü olduklarını belirterek, Şentürk ailesine taziyelerini iletti. 'O artık 84 milyonun kızı' diyen ve bu tür olayların bir daha yaşanmaması temennisinde bulunan Vali Ünlü, yaşananlardan ders çıkarılması gerektiğini söyledi. Şentürk'ün cenazesi, öğle vakti kılınan namazı ardından gözyaşları arasında aile kabristanlığında toprağa verildi.