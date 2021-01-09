Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1541
ALTIN
438.721
DOLAR
7.3525
STERLİN
10.0085
EURO
9.0134
Devlet Memuru Alınacak
Devlet Memuru Alınacak
17 Öğretim Üyesi alınacak
17 Öğretim Üyesi alınacak
Film plato alanı 10 yıllığına kiraya verilecek
Film plato alanı 10...
10 dükkan kiraya verilecek
10 dükkan kiraya verilecek
3.140 m² arsa satışa çıkarıldı
3.140 m² arsa satışa...
İş fırsatları için hemen tıkla!

'Şiddete uğrayan kadın, aslında öldürme eyleminden kurtulan kadındır'

Antalya Barosu Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu üyesi Avukat Esra Gençer Özdemir, şiddete maruz kalan kadınların çoğunun aslında ölümle yüz yüze geldiğini belirterek, "Silahla, bıçakla yaralanan, boğazı sıkılan kadınlar. aslında öldürme eyleminden sağ kurtulan kadınlardır" dedi.

09 Ocak 2021 Cumartesi 10:26
3 Okunma
'Şiddete uğrayan kadın, aslında öldürme eyleminden kurtulan kadındır'

ANTALYA - Avukat Esra Gençer Özdemir, Türkiye'de hemen her gün yaşanan kadına yönelik şiddet olaylarını değerlendirdi. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un şiddet mağdurlarını koruduğunu aktaran Avukat Özdemir, "Ancak ne yazık ki uygulamada büyük sıkıntılar var. Bu yüzden, hayatta kalan kadın, tekrar şiddete maruz kalmamak için telefonunu, adını ya da şehrini değiştirmek zorunda kalıyor" dedi.

'TEDBİRLERLE BİRÇOK KADININ HAYATI KURTULABİLİR'

6284 sayılı yasanın hem şiddet gerçekleştiğinde hem de şiddet ihtimali söz konusu olduğunda uygulanması gerektiğine değinen Esra Gençer Özdemir, 'Kadının beyanı esastır' ilkesinin bu nedenle önemli olduğunu, şiddetin genellikle göz göre göre geldiğini, faillerin tehditlerle başlayan eylemlerinin cinayetle son bulabileceğini gözeterek alınan tedbirlerle birçok kadının hayatının kurtarılabileceğini kaydetti.

'ELEKTRONİK KELEPÇE YAYGINLAŞTIRILMALI'

Tüm bunlara rağmen son zamanlarda 6284 sayılı yasa gereğince tedbir kararı almakta eskisine göre zorluk yaşandığını, eskiden 6 ay süre ile verilen tedbir kararlarının 1 ay süre ile verildiğini aktaran Avukat Esra Gençer Özdemir, pandemi döneminde şiddet mağdurlarının bu şekilde tekrar mağdur edildiğini söyledi. Elektronik kelepçe uygulamasının yaygınlaştırılmasının elzem olduğunu söyleyen Özdemir, "Şiddet fiilleri söz konusu olduğunda etkili, orantılı ve caydırıcı cezalar uygulanırsa, 6284 kapsamında gereken tedbirler alınırsa birçok kadının hayatı kurtulacaktır" ifadelerini kullandı.

ÖLDÜRME EYLEMİNDEN SAĞ KURTULAN KADINLAR

Şiddete maruz kalan kadınların çoğunun aslında ölümle yüz yüze geldiğini söyleyen Avukat Esra Gençer Özdemir, "Silahla, bıçakla yaralanan, boğazı sıkılan kadınlar aslında öldürme eyleminden sağ kurtulan kadınlardır. Ne var ki bu suçlar 'öldürmeye teşebbüs' değil, 'kasten yaralama' olarak değerlendirildiği için failler tutuklanmıyor ve daha tehlikeli şiddet eylemlerini gerçekleştirmeye devam ediyorlar" dedi.

Avukat Özdemir, hırsızlık suçu söz konusu olduğunda gösterilen özenin, bu suçlarda da gösterilmesi durumunda şiddet eylemlerinin azalacağını söyledi.

'CEZANIN CAYDIRICILIĞI YOK'

Antalya Barosu avukatlarından Serap Ertuğrul ise kadının korku ve panikle telefonlarını, ismini ve hatta yaşadığı şehri değiştirmek zorunda kaldığını ifade ederek, "Bakıyorsunuz, cezaevinde olması gereken adam dışarıda. Bu tür insanlar tutuklanmayınca, kadınlar da dışarıda hapis hayatı yaşıyor. Cezanın caydırıcılığı yok. Kadını, kadın sığınma evine iten sebep, dışarıda etkin önlem alınmaması" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
şiddete Uğrayan Kadınöldürme EylemiAntalya Barosu Kadın Hakları Ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak'ta kömür ocağında göçük!
Şırnak'ta kömür ocağında göçük!
Prof. Dr. Orta: Yeraltı sularını tükettik, rezerv olarak saklamalıyız
Prof. Dr. Orta: Yeraltı sularını tükettik, rezerv olarak saklamalıyız
Bakan Soylu’dan 'Boğaziçi Üniversitesi’ açıklaması
Bakan Soylu’dan 'Boğaziçi Üniversitesi’ açıklaması
Bakan Kurum: Doğamızı koruyacak adımları atacağız
Bakan Kurum: Doğamızı koruyacak adımları atacağız
Kaçak göçmenler, İtalya yerine Çine'ye götürüldü
Kaçak göçmenler, İtalya yerine Çine'ye götürüldü
Gazeteci Metin Göktepe mezarı başında anıldı
Gazeteci Metin Göktepe mezarı başında anıldı
Suçluların İadesi Anlaşması Türk – Çin İttifakı Uygurların Yararına mı?'
Suçluların İadesi Anlaşması Türk – Çin İttifakı Uygurların Yararına mı?'
Duygu Sarı Kadın Girişimciliği İnovasyon Ödülünü aldı
Duygu Sarı Kadın Girişimciliği İnovasyon Ödülünü aldı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma