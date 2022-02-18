Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10
hafif yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
ALTIN
829.02
DOLAR
13.63
STERLİN
18.57
EURO
15.50
Mersin genelinde işyerleri kiraya verilecek
Mersin genelinde işyerleri kiraya...
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Araştırma Görevlisi alıyor
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Araştırma...
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Elemanı...
Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
KTO Karatay Üniversitesi 19 Doktor Öğretim Üyesi alıyor
KTO Karatay Üniversitesi 19...
İş fırsatları için hemen tıkla!

"Siber güvenliğe dünyada harcanan para 165 milyar dolar"

18 Şubat 2022 Cuma 15:09
"Siber güvenliğe dünyada harcanan para 165 milyar dolar"

BATMAN -  Jandarma Genel Komutanlığı Siber Güvenlik Komutanı Albay Hasan Mutlu, 2021 yılı itibarıyla dünyada siber güvenliğe harcanan paranın 165 milyar dolar olduğunu belirterek, “Biz kendi ekosistemimizi oluşturup kendi ürünlerimizi tasarlayamazsak, yabancı ürünlerle yola devam edersek ne yazık ki sınır güvenliğimizi veya ülke güvenliğimizi yabancı askerlere teslim etmiş oluruz” dedi.

Batman Üniversitesi’nin ev sahipliğinde devam eden Bilişim Zirvesi’ne konuşmacı olarak katılan Jandarma Genel Komutanlığı Siber Güvenlik Komutanı Albay Hasan Mutlu, ‘Kişisel Siber Güvenlik’ kavramına ilişkin açıklamalarda bulundu. Albay Mutlu, kamu, özel sektör ve akademinin birleşerek doğru siber güvenlik tedbirleri almazsa siber güvenliğin ülkenin geleceğini etkileyen bir alan olmaya başlayabileceğini söyledi. Birçok operasyonun bile bilişim sistemleri üzerinden yapılabildiğini örneklerle açıklayan Albay Mutlu, “Siber güvenlikçiler veya bilgi teknoloji uzmanları olarak verinin bütünlüğünü, gizliliğini ve erişebilirliğini sağlamak zorundayız. Bunu sağlamadığımızda siber savaşlar evresine giriyoruz” dedi.

2021 yılı itibarıyla dünyada siber güvenliğe harcanan paranın 165 milyar dolar olduğunu belirten Albay Mutlu, “Biz kendi ekosistemimizi oluşturup kendi ürünlerimizi tasarlayamazsak, yabancı ürünlerle yola devam edersek, ne yazık ki sınır güvenliğimizi veya ülke güvenliğimizi yabancı askerlere teslim etmiş oluruz” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Jandarma Genel KomutanlığıSiber Güvenlik Komutanı Albay Hasan Mutlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Geç kalınsa canlı çıkamazdık!
Geç kalınsa canlı çıkamazdık!
Bakan Karaismailoğlu: 1915 Çanakkale Köprüsü, yeni Türkiye'nin bir mesajıdır
Bakan Karaismailoğlu: 1915 Çanakkale Köprüsü, yeni Türkiye'nin bir mesajıdır
Milli Savunma Bakanı Akar gazetecilerle bir araya geldi
Milli Savunma Bakanı Akar gazetecilerle bir araya geldi
Nuhoğlu; Dışişleri AKP’nin Yan Kuruluşu Haline Geldi
Nuhoğlu; Dışişleri AKP’nin Yan Kuruluşu Haline Geldi
Mersin genelinde işyerleri kiraya verilecek
Mersin genelinde işyerleri kiraya verilecek
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Araştırma Görevlisi alıyor
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Araştırma Görevlisi alıyor
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Ünlü Terzi Tolga Bayar büyümeye devam ediyor
Ünlü Terzi Tolga Bayar büyümeye devam ediyor
Köprülülü Hamdi Bey için şehit edilişinin 102'nci yılında anma
Köprülülü Hamdi Bey için şehit edilişinin 102'nci yılında anma

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma