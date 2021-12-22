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Sezai Aydın son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Ümraniye'de tedavi gördüğü hastanede, kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın (69) son yolculuğuna uğurlandı.

22 Aralık 2021 Çarşamba 15:53
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Sezai Aydın son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - Tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın 69 yaşında diyabete bağlı kalp yetmezliği nedeniyle Ümraniye'deki özel bir hastanede geçen pazartesi yaşamını yitirdi. Bugün son yolculuğuna uğurlanan Aydın için Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze töreninde oyuncu olan oğlu Arda Aydın ve kızı İdil Cemre taziyeleri kabul etti. Törene yakınlarının yanı sanatçılar ve oyuncular katıldı. Bazı yakınları ve sevenleri tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Aydın'ın cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.


"OYUNCULUK ONUN YAŞAMA SEBEBİYDİ"

Sezai Aydın'ın oğlu Arda Aydın, "Hem babam hem meslektaşımdı, aynı zamanda çalışanımdı. Son 5 senesinde onun tiyatroda patronluğunu yapmak güzeldi. Onun hayatı çok mücadeleli geçti. Yaptığı işi çok ama çok sevdi. Oyunculuk onun yaşama sebebiydi. İstanbul'a geldiği süreçten sonra müthiş bir sevgi olduğunu gördü. Türkiye gerçekten sevgi dolu bir insan kaybetti" dedi. 


"GELEN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM"

Kızı İdil Cemre ise, "Herkesten biraz daha şanslıydım. Gelen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sezai Aydın
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