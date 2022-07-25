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Serhat Bölükbaşı Pandemi Ekonomisini İnceledi

Geçen yıl BS Sales isimli şirketini kuran ve CEO’su olan Serhat Bölükbaşı pandemi dönemindeki ekonomiyi inceledi.

25 Temmuz 2022 Pazartesi 15:30
Serhat Bölükbaşı Pandemi Ekonomisini İnceledi

Girişimleri ile Türkiye’de pek çok iş yapan ve insanlara da yol gösteren Serhat Bölükbaşı iş hayatındaki değişikliklere değindi. Pandemi ile ekonominin bambaşka bir döneme girdiğinden bahseden isim, “ bu dönemde akıllıca davranmak en önemlisi. Eğer fikirleriniz var ise bunu hayata geçirmelisiniz. Eğer beklerseniz bu ekonomi sizi piyasadan siler. Girişimcilik biraz risk işi bu yüzden bunu göze almalısınız.” Diyerek girişimcilik üzerine bir şeyler yapmak isteyenlere yol gösterdi. Diğer yandan şirketi konusunda da oldukça iyi işler yapan Serhat Bölükbaşı, “ Pandemi sadece sosyal hayatımızı değil iş hayatımızı da etkiledi. Ama ben çok küçük yaşlardan beri bir şeyler yapıyorum. Daha da yapmaya devam edeceğim. Ticaret ve iş hayatı benim için oldukça önemli” diyerek kendini ifade etti.

Önce Vatan Gazetesi

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Serhat Bölükbaşı
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