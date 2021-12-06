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Şenyayla'da teröristlerin sığınağı bulundu, mühimmat ele geçirildi

06 Aralık 2021 Pazartesi 15:52
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Şenyayla'da teröristlerin sığınağı bulundu, mühimmat ele geçirildi

MUŞ'un Şenyayla bölgesinde sürdürülen 'Eren Kış-11 Şenyayla Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu'nda teröristlerin sığınağı tespit edilirken, içindeki mühimmat ele geçirildi. 

Muş Valiliği, Şenyayla bölgesinde devam eden 'Eren Kış-11 Şenyayla Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu' ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Terörle mücadele harekatı kapsamında, terör örgütü PKK mensuplarının barınma alanlarından Şenyayla bölgesinde; 2-4 Aralık'ta JÖH, PÖH, komando, iç güvenlik birlikleri, güvenlik korucuları ve özel ihtisaslı timden oluşan toplam 52 tim ve 806 personel ile operasyon yapıldığı belirtildi. Valilik açıklamasında, operasyona 2 adet S70 genel maksat helikopteri ve 2 Atak taarruz helikopteri ile havadan destek verildiği vurgulandı. 

8 noktada büyük çaplı operasyon gerçekleştirildiğinin belirtildiği açıklamada, "1 adet sığınak, 2 adet basma düzenekli EYP, 8 adet pil bağlanmış şekilde, kablo düzenekli fünye, 22 adet çeşitli çaplarda, hafif silah mühimmatı, 1 adet şarjör, 5 adet örgütsel doküman, 1 adet yazıcı, 14 adet kalem pil, 1 adet hücum yeleği, 22 adet giyim malzemesi, 50 adet tıraş, kişisel bakım ve temizlik malzemesi, 9 adet mutfak malzemesi, 13 adet hırdavat malzemesi, muhtelif miktarda kamuflaj maksatlı kullanıldığı değerlendirilen haki renkli kumaş, ele geçirilmiştir. Terör örgütlerine karşı mücadeleye, vatandaşlarımızın desteği doğrultusunda azim ve kararlılıkla devam edilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ŞenyaylaMühimmatSığınakTeröristler
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