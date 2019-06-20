Sel felaketinde yeni görüntüler ortaya çıktı

TRABZON - Trabzon’da önceki gün etkili olan sağanak yağış, Araklı ilçesinde sel ve heyelanlara neden oldu. İlçenin Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde heyelan sonucu önüne set çekilen Karadere, biriken toprak ve balçığı sürükleyerek aniden taştı. Bölgede kurulu olan hidroelektrik santralinin toprak ve balçıkla dolan havuzunun da taşması sonucu yükselen sel suları mahallelere girdi, önüne kattığını sürükledi. Sele kapılan 10 kişi kayboldu. Vatandaşların yardım çağrıları üzerine bölgeye karadan ve havadan kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, sele kapılan 10 kişiden Araklı Belediyesi işçisi Ali Abdullah Osmanoğlu, Çamlıktepe köyü imamı Soner Özbay, Trabzon Büyükşehir Belediyesi personeli Baki Turhan, DSİ personeli Hasan Çakar ile Mehmet Cevahir ve kimliği henüz tespit edilemeyen 2 kişinin dere yatağında cansız bedenlerine ulaştı, 4 kişiyi de yaralı olarak kurtardı. Bölgeye gönderilen 2 askeri helikopter, mahallelerde mahsur kalan 76 kişiyi alarak güvenli bölgelere tahliyesini sağladı.





HASAR TESPİT ÇALIŞMASI SÜRÜYOR



İlçede, AFAD ekiplerince başlatılan hasar tespit çalışmaları da sürüyor. Yapılan ilk tespitlere göre, sel felaketinde 7 bina yıkıldı, 50’e yakın bina ağır hasar aldı, 6 köprü çöktü, 150 dekar fındık bahçesi zarar gördü, 200 dolayında üreticinin arazisi etkilendi, 9 büyükbaş hayvan da telef oldu. Bölgede okul, cami, yol ve tarım arazileri ile su ve elektrik nakil hatlarının hasar gördüğü mahallelerde 100’e yakın kişi de tahliye edildi. Sele kapılan bazı iş makinesi, kamyon ve otomobiller de toprağa gömüldü. Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Devlet Su İşleri (DSİ) ve Karayolları ekipleri, kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor. Sel tahribatı nedeniyle kapalı olan Bayburt-Araklı karayolunda onarım çalışmaları sürüyor. Bölgede 314 personel, 62 araç ve 39 iş makinesiyle sel ve heyelan hasarlarının izleri silinmeye çalışılıyor.



KAYIP 3 KİŞİ ARANIYOR



İlçede sabahın ilk ışıkları ile birlikte kayıp 3 kişiyi arama çalışması da yeniden başladı. Trabzon’un yanı sıra bölge illerden gelen AFAD, AKUT, UMKE ekipleri Araklı ilçesi Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde Karadere boyunca arama çalışması yürütüyor. Jandarma Genel Komutanlığı’ndan gelen 31 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi de çalışmalara eşlik ediyor. Bayburt- Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'nda 10 Mayıs'taki yol açma çalışmasını takip ederken Derebaşı virajlarında bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına katılan ve 2 arkadaşlarını şehit veren JAK timi de arama çalışmalarına katılan ekipte yer alıyor. Kayıp kişilerin yakınlarının da umutlu bekleyişi sürüyor. Bazı vatandaşlar da ekiplerle birlikte arama çalışmasına katılıyor.





‘ABREK’ DEVREDE



AFAD'a ait, Samsun'dan getirilen 'Abrek' isimli kadavra köpeği de aramalarda kullanılıyor. Abrek son olarak Samsun'un Vezirköprü ilçesinde evinin önünde oyun oynarken ortadan kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın bulunması için başlatılan çalışmalarda kullanılmıştı.



YIKIM FOTOĞRAF KARESİNDE



Araklı ilçesinde sel ve heyelanlardan en çok etkilenen yer Çamlıktepe Mahallesi oldu. Mahallede selden önce ve sonra çekilen fotoğraf karelerinde tahribatın boyutu da ortaya çıktı. İlk fotoğraf karesinde görülen 7 binanın sel felaketinde yıkıldığı görüldü. Yıkılan binalar arasında bulunan bakkalda toplanan belediye işçilerinin de burada sele kapıldıkları belirtildi. Sel sularının sürükleyerek götürdüğü binalardan geride ise temelleri kaldı.



YENİ GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI



Araklı ilçesi Çamlıktepe Mahallesi'nde sel anında çekilen yeni görüntüler de ortaya çıktı. Dere taşkını anında cep telefonu ile görüntü çeken kişi ,"Dere patladı geliyor, evden kaçabildiler mi? Biz de güvende değiliz. Bu nasıl bir afet, bu nasıl bir şey? Böyle bir afet yok. Allah'ım sen yardım et. İnsanlar kaçmasına fırsat vermeden dere yuttu" dediği duyuluyor.





MAHSUR KALANLARIN KURTARILMA ANI GÖRÜNTÜLENDİ



Trabzon’un Araklı ilçesinde, 7 kişinin hayatını kaybettiği, kayıp 3 kişinin bulunması için çalışmaların yoğun şekilde sürdüğü sel felaketinin ilk gününde, DSİ ve AFAD ekiplerince mahsur kaldıkları bölgeden tahliyeleri sağlanan kişilerin kurtarılma anlarına ait fotoğraflar ortaya çıktı. İlçenin Çamlıktepe Mahallesi'nde, aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu kişilerin, DSİ ve AFAD ekipleri tarafından Karadere üzerinden ulaşılan noktadan halat yardımıyla ekipler tarafından kurtarıldığı anlar, fotoğraf karelerine yansıdı. Çevre kentlerden de takviye gelen arama kurtarma birliklerince sel ve heyelan bölgesinden kurtarılan 76 kişinin, askeri helikopterle ilçe merkezine tahliyeleri sağlanmıştı.

SELİ FARK ETTİ, 10 KİŞİNİN HAYATINI KURTARDI



Trabzon'un Araklı ilçesi Çamlıktepe Mahallesi'nde meydana gelen sel felaketinde taşkını ilk fark eden Abdülkadir Köseoğlu'nun (20), Çamlıktepe İlk ve Ortaokulu'nun zemin ve bodrum katında temizlik yapan 10 kişiyi uyararak üst katlara kaçmalarını sağlayarak hayatlarını kurtardığı ortaya çıktı. Yaşadıklarını anlatan Köseoğlu, "Kepçe operatörü okul önünde çalışıyordu. Biz de orada okulun sahasındaydık. DSİ'nin su tankeri vardı. Onun işi bitmişti, su hortumunu topluyordu. Bir anda büyük bir gürültü koptu. Kafamı kaldırdım ve yukarıdan gürültü ile birlikte suyun geldiğini gördüm. Suyun yüksekliği neredeyse 3 bina yüksekliğinde vardı. Can havliyle kendimizi okulun içerisine attık. Okula çıkarken yanımızda operatör vardı. 'Ağabey kaç' diye bağırdım ona. Makineyi aşağı çevirdi, bir el kornaya bastı. O ses hala kulaklarımda. Üstten aşağıya dere geldiği zaman teller birbirine vurdu ve okulun yanındaki trafo patladı. Beyaz ışığını gördüm sonra kendimizi okula attık. Okula zor çıktık" dedi.





'2 DAKİKA SÜRDÜ'



O sırada okulda kadın, çocuk toplamda 10 kişi olduğunu söyleyen Köseoğlu, "Kendimizi okula zor attık. Okuldakileri uyararak üst katlara çıktık. Herkes psikolojik olarak yıkılmıştı. Bağrışmalar, çığlık atanlar oldu. Çok yakındı, ölümü hissettim. Bir arkadaşımızın da kolu kesildi. Okulun ikinci katına kadar su ve balçık doluydu. Merdivende de kaya vardı. Büyük bir patlama oldu, 'okul herhalde yıkıldı' dedim. Allah'tan okula bir şey olmadı ve insanlara sığınak oldu. Herkes çok korktu, ben de o an 'herhalde öleceğim' dedim. O anki psikoloji başka. Önümdeki insanları merdivenlerden yukarı ittik. Kaç kat çıktık, ne zaman çıktık hatırlamıyorum bile. Zor olsa da kolundan yaralanan arkadaşımızı balçığa bata çıka çıkardık. Daha sonra da diğerlerini alarak yukarıdaki mahalleye çıktık. Ardından gerekli yerleri aradık. Karadan ulaşım yoktu. Sadece havadan ulaşım vardı. O zaman diliminde yaralı arkadaşımızla ilgilendik. Helikopter gelince buradan bezle işaret yaptık. Bir tur attıktan sonra gelip yere sepet indirdi. Yaralı arkadaşımızı verdik ve alıp gitti. Felaket toplamda 2 dakika sürdü. Çok süratliydi ama buraları yerle bir etti" diye konuştu.