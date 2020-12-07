Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 14
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1332
ALTIN
461.796
DOLAR
7.8328
STERLİN
10.4001
EURO
9.4883
KORELİ POP GRUBU ‘ERİK DALI’ OYNADI
A.C.E grubundan erik dalı
ATEŞ BAŞINDA  ROMANTİZM
ATEŞ BAŞINDA  ROMANTİZM
HÜLYA AVŞAR İLE MEHMET ASLANTUĞ 25 YIL SONRA BULUŞTU
25 yıl sonra aynı dizide...
Bursaspor, Bandırma deplasmanında
Bursaspor, Bandırma deplasmanında
“Yeni oluşan benler cilt kanserinin belirtisi olabilir”
“Yeni oluşan benler cilt kanserinin...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sel felaketinde devleti dolandırdılar

Antalya'da geçen yıl ocak ayında yaşanan sel felaketinde, sera ve ekili alanları zarar gördüğü gerekçesiyle devletten usulsüz toplam 464 bin 532 TL yardım alan 6 kişi ile usulsüz rapor düzenleyen kamu personeli ve muhtarlardan oluşan 11 şüpheli hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

07 Aralık 2020 Pazartesi 14:25
7 Okunma
Sel felaketinde devleti dolandırdılar

ANTALYA - Olay, geçen yıl mayıs ayında Aksu Kaymakamlığı'nın ihbarı ile ortaya çıktı. 26 Ocak 2019 tarihinde meydana gelen sel felaketi sonrası Aksu Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik elemanlarınca sahada yapılan hasar tespit çalışmalarında, afetten zarar gördükleri gerekçesiyle başvuru yapan İ.K., S.O., B.D., S.D., F.H.K. ve D.B.'ye 'afet acil yardım ödemesi' yapıldı.

Bu kişilere yapılan ödemelerle ilgili gelen ihbarları değerlendiren Aksu Kaymakamlığı, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu üzerine 23 Mayıs 2019 tarihinde Aksu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden teknik elamanlar, daha önceki tespitte adı geçenlerin beyan ettikleri arazilerinin hiç olmadığını veya mevcuttan fazla gösterildiğini, bu nedenle fazla veya yersiz ödeme yapıldığını belirledi.

464 BİN 532 TL ÖDEME YAPILDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve Aksu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün şikayetçi sıfatıyla yer aldığı iddianame, mahkemece kabul edildi. İddianamede, devletin nasıl dolandırıldığı ayrıntıları ile anlatıldı. Afet nedeniyle ilçe sınırları içerisinde zarar gören tarımsal alanları tespit amacıyla Aksu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik elemanlarınca farklı tarihlerde saha çalışmalarının yapıldığına dikkat çekilen iddianamede, “Bu çalışmalar sırasında vatandaşların beyanı doğrultusunda teknik elemanlarca tespitler yapılmış ve gönderilen afet acil yardım ödeneği gerekli hesaplamalar yapılarak afetten zarar gördüğü tespit edilen kişilere banka kanalıyla ödenmiştir. Söz konusu tespitlere istinaden İ.K.'ye 70 bin 474 TL, S.O.'ya 26 bin 254 TL, B.D.'ye 62 bin 226 TL, S.D.'ye 15 bin 913 TL, F.H.K.'ye 247 bin 672 TL, D.B.'ye 41 bin 993 TL ödeme yapılmıştır" denildi.

DOLANDIRICILIĞIN DETAYLARI İDDİANAMEDE

Şüphelilerin beyan ettiği Solak Mahallesi'ndeki arazilerde 23 Mayıs 2019 tarihinde yeni bir tespit yapıldığına dikkat çekilen iddianamede, şu tespitlerde bulunuldu:

“Yapılan yeni tespit sonucunda B.D. ve S.D.'nin Solak Mahallesi'nde ikamet etmedikleri ve bu mahallede arazilerinin olmadığı öğrenildi. Ayrıca, S.O. ve İ.K. tarafından zarar gördüğü beyan edilen seraların ise F.H.K.'nin beyan ettiği arazilerle aynı olduğu görüldü. Dolayısıyla F.H.K., S.O. ve İ.K.'nin aynı serayı beyan ederek afet yardımından yararlandıkları, T.K.'nin, İ.K. ve S.O. adına, H.B.'nin de B.D., S.D. ve D.B. adına zarar beyanı verdikleri tespit edilmiştir. Solak Mahalle Muhtarı Ahmet Demir'in, T.K. tarafından kendisine getirilen İ.K. ve S.O. adına düzenlenen zarar tespit formlarını, bu şahısların Solak Mahallesi'nde oturmadıkları ve bu mahallede arazi işlemedikleri halde imzalayıp mühürlediği, aynı şekilde Boztepe Mahalle Muhtarı Hakkı Tunç'un da, D.B., B.D. ve S.D. isimli şahıslara ait zarar tespit formlarını, bu şahısların bu mahallede böyle bir arazileri ve ekim işleri olmadığı halde imzalayıp mühürlediği öğrenilmiştir."

2 TARIM İLÇE PERSONELİ DE SANIK

İddianamede, ayrıca İlçe Tarım Müdürlüğü'nde arazi tespit görevinde çalışan şüpheliler S.A. ve M.İ.'nin, şüpheliler D.B. ve T.K.'nin beyan ettiği arazilerde tespit işlemi yaptıklarına değinilerek, “S.A ve M.İ., şüpheliler İ.K. S.O., B.D., S.D. ve D.B.'ye ait beyana konu arazilerin bu şahıslar tarafından ekilmediğini ve afet nedeniyle zarar olmadığını bildikleri halde, bu arazilerin bu şahıslar tarafından ekildiğine ve arazilerin afetten zarar gördüğüne dair tespitte bulundukları anlaşılmıştır" denildi.

Mahkemece kabul edilen iddianamede muhtarlar ve İlçe Tarım Müdürlüğü personelinin de aralarında yer aldığı 11 sanık hakkında, 'Banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçu'ndan 15'er yıla kadar hapsi isteniyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sel Felaketinde Devleti DolandırdılarAntalya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Havacılık teknolojisinde şampiyonlar ligine çıktık
Havacılık teknolojisinde şampiyonlar ligine çıktık
Milli Elektrikli Tren Seti'nin seri üretimine 2021'de başlıyoruz
Milli Elektrikli Tren Seti'nin seri üretimine 2021'de başlıyoruz
Bakan Selçuk, kadınlarla Anıtkabir'i ziyaret etti
Bakan Selçuk, kadınlarla Anıtkabir'i ziyaret etti
Çakıcı’nın Yakınlarından “Mehmet Eymur” Açıklaması ve Sert Sözler
Çakıcı’nın Yakınlarından “Mehmet Eymur” Açıklaması ve Sert Sözler
MSB: Irak kuzeyinde 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Irak kuzeyinde 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Arnavutköy'de taş ocağında göçük
Arnavutköy'de taş ocağında göçük
Kuşadası açıklarında 2 kuru yük gemisi çarpıştı
Kuşadası açıklarında 2 kuru yük gemisi çarpıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İftira ile karşı karşıyayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İftira ile karşı karşıyayız
Bursa'da PTT şubesinde silahlı soygun
Bursa'da PTT şubesinde silahlı soygun

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma