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Sel felaketi nedeniyle kısıtlamadan muaf tutulan esnaf temizliğe devam etti

İzmir’de yaşanan sel felaketinde çok sayıda ev ve iş yerinin sular altında kaldığı Güzelyalı’da sokağa çıkma yasağından muaf tutulan vatandaşlar, temizlik ve tadilat işlerine devam etti.

06 Şubat 2021 Cumartesi 16:17
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Sel felaketi nedeniyle kısıtlamadan muaf tutulan esnaf temizliğe devam etti

İZMİR - Kentte geçen salı günü etkili olan sağanak nedeniyle birçok bölgede ev ve iş yerini su bastı. Sel felaketinde ev ve iş yerleri zarar gören vatandaşlar da İzmir İl Hıfzıssıha Kurulu kararı ile hafta sonu yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu. Selden en çok etkilenen semtlerden biri olan Güzelyalı İnönü Caddesi’ndeki iş yerlerinde vatandaşlar temizlik ve tadilat işlerine devam etti. Belediye ekipleri, kaldırımları tazyikli suyla yıkadı.

'HAYVANLARI KURTARDIK'

Petshop sahibi Jülide Sabuncu, “Hatay’da oturuyorum. O sabah video gönderdiler. Hayvanlar çok kötü durumdaydı. İçeride dört kedimiz vardı. Sel basınca yüksek yerlere tırmanıp, orada beklemişler. Onları kurtardık. Bir gün sonra tekrar geldik, vidanjörle sular çekildi. Temizliğe devam ediyoruz. Mamalar suların içinde kaldı. Bir sürü malzeme kullanılamaz hale geldi. Ama hayvanlarımızı kurtardık, bu çevrede hayvanlar hiç zarar görmedi. Bugün de ekspertizler geldi, tutanak tuttular. Temizlenmesi gerekenleri de temizleyip, pazartesiye hazırlanıyoruz" dedi.

'HALA ÇAMUR ÇIKIYOR'

35 yıldır Güzelyalı’da yaşayan Ramazan Orçun Erkan ise, “Bel hizasında su vardı. Öğlene kadar dükkana giremedik. Dalgıç pompayla içerideki suyu 3-4 saatte boşalttık. 10 ton su çıktı. Bütün mallarım yerlerde yüzüyordu. İzmir İtfaiyesi gece geç saatlerde bize ulaştı ve tutanak tuttu. Yaklaşık 25 bin lira zararımız var. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Şu an temizlik yapıyorum. İçeriden hala çamur çıkıyor. Bizi mahvetti, üç gündür temizlik yapıyoruz. Dükkanı çalışır hale getirmemiz lazım bir an önce" diye konuştu.

‘EVRAKLARI KURUTMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Sel nedeniyle tamamen suyla dolan araç kiralama firmasında da ıslanan tüm dosyalar ve evraklar dışarı çıkarılıp, kurutuldu. Firma sahibi Mustafa Türk, “Tabelaların altına kadar su vardı. Dükkanlarımıza salı günü beşte girebildik. Tavana kadar su vardı. Dükkanda kullanılabilecek hiçbir eşya kalmadı, ne elektronik eşya ne mobilya. Buraya su küçük bir tsunami şeklinde gelmiş. Camlar ve kepenkler de yıkılmış durumdaydı. Köşedeki marketin önündeki beş buzdolabı 600 metre ötede bulunmuş. Cuma günü camekan ve çerçeve işlemlerini bitirdik. Salıdan cumaya kadar evlerimize bile gidemedik. Bugün de uğraşıyoruz. Hala içeriden çamur çıkıyor, 5 gün temizleyemedik. Bu nokta en çok su hasarı alan yer. Pazartesiye kadar hiçbir şey yetişmeyecek, işlerimiz aksadı. Dosyalarda senetler, sözleşmeler, evraklar, ruhsatlar, kasko ve sigorta evrakları vardı. Her şeyi kurutmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.

Son Güncelleme: 06.02.2021 16:21
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Sel FelaketiİzmirKısıtlamadan Muaf
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