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Şehit Yüzbaşı Özdemir, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Deniz Yüzbaşı Celaleddin Özdemir'in (35) cenazesi, Ankara'da kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şehit Yüzbaşı Özdemir, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Deniz Yüzbaşı Celaleddin Özdemir'in (35) cenazesi, Ankara'da kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

05 Mayıs 2019 Pazar 15:18
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Şehit Yüzbaşı Özdemir, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA

Zeytin Dalı Harekâtıyla terör örgütlerinden arındırılan Azez bölgesinde, dün PKK/YPG'li teröristlerin Tel Rıfat bölgesinden açtıkları ateş sonucu Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli Deniz Yüzbaşı Celaleddin Özdemir şehit oldu, Binbaşı Sıtkı Doğruer ise yaralandı. Şehit Özdemir'in cenazesi, bugün Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından Ankara'ya getirildi. Şehidin cenazesi, ailesinin evine götürülüp, helallik alındı.

DEVLET ERKANI TÖRENDE

Şehit Özdemir için daha sonra Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Ankara Valisi Valip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile çok sayıda kişi katıldı.

BABA HASTANEDE TEDAVİYE ALINDI

Oğlunun acı haberine aldıktan sonra rahatsızlanan ve hastanede tedaviye alınan şehidin babası Yaşar Özedemir, cenazeye katılamadı.

Şehidin annesi Kezban Özdemir, sağlık görevlileri eşliğinde tekerlekli sandalye ile törende yer aldı.

Şehidin eşi Hande Özdemir ile diğer yakınları da güçlükle ayakta durdu. Şehidin 2 yaşındaki kızı Eylül de törene getirilmedi.

'OĞLUM NEREYE GİDİYORSUN?'

Şehidin annesi Kezban Özdemir, tören alanına girişte kendisine taziyide bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yakasındaki oğlunun fotoğrafının severek, "Oğlum, kuzum, yavrum, Celaleddin'im nereye gidiyorsun, nereye gidiyorsun fidanım?" diyerek gözyaşı döktü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da tören alanına girişte şehidin eşi, annesi ve diğer yakınlarıyla tokalaşarak, başsağlığı diledi.

Şehit Yüzbaşı Celaleddin Özdemir'in cenazesi, öğle namazı ardından kılınan cenaze namazından sonra top arabasına konularak toprağa verilmek üzere Cebeci Askeri Mezarlığı'na götürüldü. Özdemir'in cenazesi, burada gözyaşları arasında defnedildi.

Görüntü dökümü

-Cenze töreninden genl ve detaylar 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ŞehitYüzbaşıÖzdemirAnkaraönce Vatan
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