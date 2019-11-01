Şehit Veteriner Uzman Çavuş İsmail Sarıcan memleketine uğurlandı

ŞANLIURFA - Resulayn'da PKK/PYD terör örgütünün tuzakladığı el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Veteriner Uzman Çavuş İsmail Sarıcan için Şanlıurfa GAP Havaalanı'nda tören düzenlendi. Törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuğa, İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Kirişçi, Emniyet Müdürü Selçuk Doğan, Başsavcı Tolgahan Öztoprak ve şehidin silah arkadaşları katıldı. Saygı duruşuyla başlayan törende şehidin öz geçmişi okundu. İl müftüsü tarafından okunan dualar eşliğinde Şehit Veteriner Uzman Çavuş İsmail Sarıcan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, askeri kargo uçağıyla memleketi Hatay’a götürülmek üzere yola çıktı.