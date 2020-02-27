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Şehit uzman onbaşının cenazesi Samsun'a getirildi

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'un (27) cenazesi memketi Samsun’a getirildi.

27 Şubat 2020 Perşembe 13:26
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Şehit uzman onbaşının cenazesi Samsun'a getirildi

SAMSUNSuriye'nin İdlib kentinde dün rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında İstihkam Uzman Onbaşı Şükrü Elibol şehit düştü. Şehit Elibol'un cenazesi askeri uçakla saat 12.00 sıralarında memleketi Samsun’a getirildi. Çarşamba Havalima’nında düzenlenen törene, Vali Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şehit ağabeyleri Mustafa, Halil ve Ramazan Elibol ile şehit yakınları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Şehit Elibol’un cenazesi askeri uçaktan indirildikten sonra cenaze töreni için konvoy eşliğinde Alaçam ilçesi Umutlu Mahallesi’ne götürüldü. 

Şehidin 8 aylık hamile eşi Özlem Elibol’un acı haber üzerine fenalaşması üzerine Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak gözlem altında tutulduğu belirtildi. 2 yıllık evli olan şehidin eşi Özlem Elibol'un 22 Ocak tarihinde sosyal medya hesabından, 'Babasından kızımıza hediyeleri' ifadeleriyle yaptığı paylaşımı yürekleri burktu.

Anahtar Kelimeler:
Şehit Uzman OnbaşıSamsunİdlibSuriye
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