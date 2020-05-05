Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
YÖK: 180 baraj puanı 170'e çekildi
YÖK: 180 baraj puanı 170'e...
İlk kez Beytüşşebap'ta görüntülendi
İlk kez Beytüşşebap'ta görüntülendi
Yusuf Yazıcı: Futbol oynamayı çok özledim
Yusuf Yazıcı: Futbol oynamayı çok...
104 ülkeden 77 bin kişi, omurilik felçlileri için koştu
104 ülkeden 77 bin kişi,...
Koronavirüste yaşlılar neden risk altında?
Koronavirüste yaşlılar neden risk altında?
İş fırsatları için hemen tıkla!

Şehit Uzman Onbaşı Gündeş, son yolculuğuna uğurlandı

Siirt'in Pervari ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından yola tuzaklanan mayına basması sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Bekir Gündeş (23), memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi. Törene, koronavirüs salgını nedeniyle birinci derece yakınları ve protokol dışında kimse alınmadı.

05 Mayıs 2020 Salı 12:32
0 Okunma
Şehit Uzman Onbaşı Gündeş, son yolculuğuna uğurlandı

KAHRAMANMARAŞ - Şehit Piyade Uzman Onbaşı Bekir Gündeş cenazesi, hastane morgundan alındıktan sonra helallik alınması için merkez Onikişubat ilçesinin kırsal Beşen Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Kazım-Gülbahar Gündeş çiftinin 6 çocuğundan biri olan Bekir Gündeş, helallik alınmasının ardından tören için Beşen Mezarlığı'na götürüldü.

SOSYAL MESAFEYE DİKKAT EDİLDİ

Burada, ailesi ve yakınlarının 'Murat Ali' diye hitap ettiği Bekir Gündeş için tören düzenlendi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında birinci drece yakınları ve protokol dışında kimsenin alınmadığı törene şehidin ailesi, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, 6'ncı Mekanize Piyade ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, ilçe belediye başkanları, askeri ve mülki erkan katıldı. Törene katılanlar, sosyal mesafe kuralına göre önceden kireç ile işaretlenmiş yerlerde saf tuttu.

Bekir Gündeş'in özgeçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü Celal Sürgeç, helallik aldıktan sonra cenaze namazını kıldırdı. Namazın ardından şehit Bekir Gündeş, mezarlıkta gözyaşları arasında toprağa verildi. Gündeş defnedilirken, ailesi gözyaşlarına boğuldu.

GERİYE NİŞAN FOTOĞRAFLARI KALDI

Eğitimini tamamladıktan sonra mart ayında Siirt'te görev başlayan şehit Bekir Gündeş'in yaklaşık 1 ay önce nişanlandığı belirtildi. Ailesinin arkasından Murat Ali diye gözyaşı döktüğü Bekir Gündeş'ten geriye, soyadı öğrenilemeyen nişanlısı Fatma ile beraber çektirdiği fotoğraflar kaldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Şehit Piyade Uzman Onbaşı Bekir GündeşSon Yolculuk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Terör örgütlerine ağır darbe
Terör örgütlerine ağır darbe
Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere seslendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere seslendi
Akdeniz açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem
Akdeniz açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem
Bakan Varank: Yerli solunum cihazları Somali'ye de nefes oldu
Bakan Varank: Yerli solunum cihazları Somali'ye de nefes oldu
Şemdinli'de 5 EYP düzeneği ele geçirildi
Şemdinli'de 5 EYP düzeneği ele geçirildi
Siirt'te, mayına basan asker şehit oldu
Siirt'te, mayına basan asker şehit oldu
Bakan Selçuk: Lütfen çocuklarla oyun oynayın
Bakan Selçuk: Lütfen çocuklarla oyun oynayın
Riske rağmen yemek dağıtımına devam ediyorlar
Riske rağmen yemek dağıtımına devam ediyorlar

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı