Şehit Uzman Çavuş Yıldırım'ın cenazesi, memleketi Sivas'a getirildi

HAKKARİ

Hakkari'deki törenin ardından askeri uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanına getirilen şehidin cenazesini burada Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Garnizon ve 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Yılmaz Doğan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, babası Cemal, annesi Hatice, eşi Duriye ve yakınları ile diğer yetkililer karşıladı. Şehit Yıldırım'ın cenazesinin uçaktan alınışı sırasında yakınları güçlükle ayakta durdu. Şehidin babası Cemal Yıldırım gözyaşlarına hakim olamadı. Şehid Yıldırım'ın bir süre önce nikah kıydığı ve 13 Temmuz'da düğün yapacağı eşi Duriye Yıldırım cenaze geldiği sırada, "Düğünüme 29 gün kalmıştı. Vatan sağ olsun. Benim gözümün yaşı kurudu, akmıyor. Ben bunu hep internetlerde gördüm. Böyle çok acı oluyormuş. Ben düşman sevindirmem. Vatan sağ olsun Ömer. Rabbim şehadetini kabul etsin" diyerek ağladı.

Şehidin cenazesi, konvoy eşliğinde Sivas Numune Hastanesi morguna götürüldü. Şehit Yıldırım'ın ikindi namazına müteakiben Gaziköy Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verilecek.