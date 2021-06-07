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Şehit uzman çavuş törenle memleketine uğurlandı

07 Haziran 2021 Pazartesi 11:54
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Şehit uzman çavuş törenle memleketine uğurlandı

HAKKARİ - Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen 'Pençe Yıldırım 'operasyonunda, teröristlerin araziye döşediği mayına basıp, ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker (25), Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Samsun'a uğurlandı.

'Pençe Yıldırım' Harekatı kapsamında, Irak'ın kuzeyinde araziye döşenen mayına basması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutalığı'nda tören düzenlendi. Törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Topçu Kurmay Albay Özkan Şenol, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, siyasi parti temsilcileri ve şehidin silah arkadaşları katıldı. 

Şehit Şeker'in Türk bayrağına sarılı tabutunun tören alanına getirilmesinin ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, daha sonra şehidin öz geçmişi okudu. Duaların yapılması sonrası Şehit Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker, memleketi Samsun'a uğurlanmak üzere, helikopterle Yüksekova Selahattin Eyyübi Havalimanı'na getirildi. Şehidin cenazesi, buradan da uçakla memleketine uğurlandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Şehit Uzman ÇavuşTörenMemleketŞehit
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