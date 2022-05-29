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Şehit uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı

PENÇE- Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal (33), memleketi Konya’da toprağa verildi .

29 Mayıs 2022 Pazar 20:48
Şehit uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı

(Konya),(DHA)


Uzman Çavuş Hasan Çatal, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde mağara arama-tarama faaliyeti sırasında teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP’nin infilak ettirilmesi sonucu şehit oldu. Hakkari Dağ Komando Tugay Komutanlığı'ndan Irak’ın kuzeyinde başlatılan operasyonda görevlendirilen Uzman Çavuş Hasan Çatal için memleketi Konya’nın Ilgın ilçesinde tören düzenlendi. Cenaze törenine şehidin eşi Zeynep Çatal, babası Zekeriya Çatal, yakınları, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, protokol üyeleri, şehidin silah arkadaşları ile çok sayıda kişi katıldı. Şehidin cenazesi, kılınan namazın ardından Behlülbey Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)

DHA

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Pençe Kilit OperasyonuPiyade Uzman Çavuş Hasan ÇatalEYPKonyaOncevatan
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