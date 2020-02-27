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Şehit uzman çavuş, memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Soner Enes Baykuş'un (24) cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ta gözyaşları arasında toprağ aerildi.

27 Şubat 2020 Perşembe 16:21
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Şehit uzman çavuş, memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı

KAHRAMANMARAŞ​Şehit Uzman Çavuş Soner Enes Baykuş'un cenazesi, Hacı Mustafa Mahallesi'ndeki baba ocağında helallik alındıktan sonra Malik Ejder Camii'ne götürüldü. Burada düzenlenen törene, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Emin Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, askeri ve mülki erkan ile şehidin ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Cenazenin musalla taşına konulmasının ardından şehidin ailesi ve yakınları tabuta sarılıp ağıt yaktı. Ayşe Baykuş, eşinin tabutundaki Türk bayrağını okşayıp gözyaşı döktü. Anne Zeynep Baykuş ise, "Şehit annesi oldum, şehitler ölmez" diyerek oğlunun tabutunu okşadı.

Şehidin ağabeyi Onur Baykuş da kardeşinin tabutuna dokunup, "Kalk kurban olduğum kardeşim, kalk da bak sana neler yapmış arkadaşların, devrelerin. Kalk kardeşim" dedi. Daha sonra ağlayan kardeşi Furkan Emre'den ağlamamasını isteyen Onur Baykuş, Soner Enes Baykuş'un fotoğrafını gazetecilere göstererek, "Burada ağlayan birini görüyor musunuz siz? Benim kardeşim gülüyor" dedi.

İl Müftüsü Celal Sürgeç'im kıldırdığı namazın ardından askerler tarafından omuzlara alınan şehit Soner Enes Baykuş'un cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
​Şehit Uzman Çavuş Soner Enes BaykuşKahramanmaraş
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