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Şehit Uzman Çavuş, gözyaşlarıyla toprağa verildi

31 Ağustos 2021 Salı 14:10
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Şehit Uzman Çavuş, gözyaşlarıyla toprağa verildi

TRABZON - Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe Kaplan operasyon bölgesinde 10 Ağustos günü, PKK’lı teröristlerin roketli saldırısında yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede 20 gün sonra şehit olan Piyade Uzman Çavuş İsmail Şebelek'in (26) cenazesi, memleketi Trabzon'un Arsin ilçesinde toprağa verildi.

Ankara’da önceki akşam tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) şehit olan Uzman Çavuş Şebelek için bugün memleketi Arsin ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Ulu Cami'deki törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon milletvekilleri Salih Cora, Muhammet Balta, Adnan Günnar, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Orhan Sırma, polisler, askerler ve çok sayıda kişi katıldı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, tekbirlerle, omuzlarda cami avlusuna taşınırken, ailesi ve cenazeye katılanlar gözyaşı döktü. Cenazede şehidin babası Ali Şebelek ile kardeşleri Nurettin, Bahattin ve Kemalettin Şebelek taziyeleri kabul etti. Şehidin annesi Yeter Şebelek ile kız kardeşleri kadın askerler tarafından sakinleştirildi. Bekar ve 6 kardeşten biri olan şehit İsmail Şebelek, kılınan cenaze namazının ardından Fındıklı Mahallesi’ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Şehit Uzman Çavuş İsmail Şebelek’in, 2 yıl önce göreve başladığı bildirildi.

DHA

Son Güncelleme: 31.08.2021 14:18
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