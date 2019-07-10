Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
97100
ALTIN
257.960
DOLAR
5.7454
STERLİN
7.1497
EURO
6.4445
İsmail Kartal: Muriç Fenerbahçe'de başarılı olur
İsmail Kartal: Muriç Fenerbahçe'de başarılı...
Engelli çocuklar ürettikleri ürünlerle hayata tutunuyor
Engelli çocuklar ürettikleri ürünlerle hayata...
Red Bull Uçuş Günü’nde birinciyi ünlüler belirleyecek
Red Bull Uçuş Günü’nde birinciyi...
Cemil İpekçi, aile sırlarını Dilşat Erdil'e açıkladı
Cemil İpekçi, aile sırlarını Dilşat...
Yazın Saç Ekimi Yaptıracaklara Tavsiyeler
Yazın Saç Ekimi Yaptıracaklara Tavsiyeler
İş fırsatları için hemen tıkla!

Şehit Üsteğmen, Dalaman'da gözyaşlarıyla uğurlandı

Hakkari'de PKK'lı teröristlerin askeri araca düzenlediği saldırıda şehit olan Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın (27), memleketi Muğla'nın Dalaman ilçesinde, 3 bin kişinin katıldığı törenin ardından, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şehit Üsteğmen, Dalaman'da gözyaşlarıyla uğurlandı

Hakkari'de PKK'lı teröristlerin askeri araca düzenlediği saldırıda şehit olan Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın (27), memleketi Muğla'nın Dalaman ilçesinde, 3 bin kişinin katıldığı törenin ardından, gözyaşları arasında toprağa verildi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:21
12 Okunma
Şehit Üsteğmen, Dalaman'da gözyaşlarıyla uğurlandı

MUĞLA - Hakkari'de askeri araca PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen roketli saldırıda Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın ve Piyade Uzman Onbaşı Hüseyin Mertoğlu (27) şehit düştü. Şehit askerler için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören yapıldı. Ardından şehitlerden Kargın'ın cenazesi, dün akşam helikopterle Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürüldü. Buradan da Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla, bugün saat 01.00'de Dalaman Havalimanı'na getirilen şehidin cenazesi, daha sonra cenaze aracıyla, Dalaman Devlet Hastanesi morguna ulaştırıldı.

Şehit Emre Kargın'ın emekli trafik polis memuru babası Muhammet Kargın (55), annesi Saadet Kargın (51) ve kız kardeşi Erva Kargın (20) ise gün boyu taziyeleri kabul etti. Baba Muhammet Kargın, "Milletimizin başı sağ olsun. Vatanımıza ve milletimize bir oğlan feda ettik. Diğer türlü yapabileceğimiz hiçbir şeyimiz yok. En son, geçen pazartesi günü akşam telefonla görüştük. Irak'ın kuzeyindeki birliklerimize mühimmat götürürlerken roket atmışlar. Bir an önce bu hainlerin kökünün kazınmasını istiyoruz. Dış güçlerin desteği olmazsa, bu hainler asla atacak roket bulamazlar. Türkiye'yi yıpratmak için elinden geleni yapıyorlar" dedi.

ŞEHİDİ 3 BİN KİŞİ UĞURLADI

Gece hastane morgunda tutulan şehidin cenazesi, bu sabah tören için teslim alındı. Şehit Kargın'ın naaşı, helalik alınması için Dalaman ilçesinde, 15 Sokak'taki 2 katlı baba evinin önüne getirildi. Burada gözyaşını tutamayan anne Saadet Kargın'ın, "Oğlum ne olur bırakıp gitme. Benim biricik yavrum" sözleri yürekleri dağladı. Kızkardeşi Erva Kargın da annesiyle birlikte cenaze aracındaki Emre Kargın'ın Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Helallik alınmasının ardından şehit Kargın'ın tabutu, cenaze namazı için Dalaman Merkez Camisi'ne getirildi.

Camideki cenaze törenine şehidin babası Muhammet Kargın, aile fertleri, yakınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkanı, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Muğla Valisi Esengül Civelek, CHP Muğla milletvekilleri Mürsel Alban, Burak Erbay, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün, Aksaz Deniz Üssü Komutanı Tuğamiral Semih Ozangüç, Güney Görev Grup Komutanı Tuğamiral Hasan Özyurt, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, vali yardımcıları, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, kaymakamlar, belediye başkanları, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askerler, emniyet mensuplarının da aralarında yer aldığı yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

İl Müftüsü İbrahim Öcüt'ün kıldırdığı cenaze namazının ardından, şehit Emre Kargın'ın cenazesi, tören kıtasınca omuzlara alındı. Şehit Emre Kargın, Dalaman'ın Kapukargın Mahallesi Cumabeleni Sokak'taki Ceştepe Mezarlığı'na götürülerek, gözyaşları arasında toprağa verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
şehit üsteğmenDalamanTörenHava Savunma Üsteğmen Emre Kargın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Şule Çet' davasında, sanıklar hakim karşısında
'Şule Çet' davasında, sanıklar hakim karşısında
"15 Temmuz'u unutturmayacağız"
"15 Temmuz'u unutturmayacağız"
Bodrum'da 8 kaçak göçmen ve 1 Suriyeli organizatör yakalandı
Bodrum'da 8 kaçak göçmen ve 1 Suriyeli organizatör yakalandı
MSB: Hakkari'de 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı
MSB: Hakkari'de 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı
İDO Misafirlerine Ücretsiz Otopark 
İDO Misafirlerine Ücretsiz Otopark 
DÜNYANIN EN HIZLI TRENLERİNE SAHİP ÜLKELER BELLİ OLDU
DÜNYANIN EN HIZLI TRENLERİNE SAHİP ÜLKELER BELLİ OLDU
15 kilo patlayıcı sınır tellerine takıldı
15 kilo patlayıcı sınır tellerine takıldı
Libya'da alıkonulan 6 Türk denizci İstanbul'da
Libya'da alıkonulan 6 Türk denizci İstanbul'da
Şanlıurfa’dan sınır birliklerine gece sevkiyatı
Şanlıurfa’dan sınır birliklerine gece sevkiyatı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans