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Şehit Sözleşmeli Onbaşı Mehmet Erdoğan, Adana'da toprağa verildi

HAKKARİ'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesi Biz Tepe üs bölgesine, Irak'ın kuzeyinden PKK'lı teröristlerce yapılan havan saldırısında şehit olan Sözleşmeli Onbaşı Mehmet Erdoğan'ın (28) cenazesi, memleketi Adana'nın İmamoğlu ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Sözleşmeli Onbaşı Mehmet Erdoğan, Adana'da toprağa verildi

HAKKARİ'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesi Biz Tepe üs bölgesine, Irak'ın kuzeyinden PKK'lı teröristlerce yapılan havan saldırısında şehit olan Sözleşmeli Onbaşı Mehmet Erdoğan'ın (28) cenazesi, memleketi Adana'nın İmamoğlu ilçesinde toprağa verildi.

05 Mayıs 2019 Pazar 15:21
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Şehit Sözleşmeli Onbaşı Mehmet Erdoğan, Adana'da toprağa verildi

(Adana), (DHA)



Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından uçakla Adana Havalimanı'na getirilen şehit Mehmet Erdoğan’ın cenazesi, askeri törenle karşılandı. Oğlunun acısıyla fenalık geçiren şehit annesi Emine Erdoğan da havalimanına sedye ile getirildi. AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ile sağlık görevlilerinin eşlik ettiği Emine Erdoğan, oğlunun ardından gözyaşı döktü.

Yaklaşık 3 ay önce evlenen şehit Mehmet Erdoğan'ın cenazesi, İmamoğlu ilçesinin Sevinçli Mahallesi'ne götürüldü. Burada düzenlenen törene Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç, İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral İsmail Günaydın, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ailesi ve yakınları katıldı.

Törende, şehidin babası Cafer Erdoğan güçlükle ayakta durabildi. Şehidin annesi Emine, eşi Tuğba ve kardeşleri ise uzun süre gözyaşı döktü. Alınan helalliğin ardından öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından Mehmet Erdoğan'ın cenazesi, Sevinçli Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ŞehitSözleşmeliOnbaşıMehmet ErdoğanAdanaönce Vatan
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