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Şehit sayısı 4'e yükseldi
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Şehit sayısı 4'e yükseldi

24 Mayıs 2022 Salı 13:09
Şehit sayısı 4'e yükseldi

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin de yaralandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 24 Mayıs 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada, üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz" denildi.

BAKAN AKAR SINIR HATTINA GİDİYOR

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Pençe Kilit operasyonunda teröristlerin hain saldırısında 3 askerin şehit olmasının ardından bölgedeki karadan ve havadan operasyonların devam ettiği, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte sınır hattına gittiği öğrenildi. 

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan, Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya ve Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli için taziye mesajı yayımladı. Bakanlığın Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Kahraman silah arkadaşlarımız, 24 Mayıs 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verildi. 

ŞEHİT SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Piyade Teğmen Abdulkadir Güler'in yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olduğunu duyurdu.

Şehit Güler için bakanlığın Twitter hesabından taziye mesajı yayımlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kahraman silah arkadaşlarımız, 24 Mayıs 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verdi.

DHA

Son Güncelleme: 24.05.2022 15:22
Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma BakanlığıPençeKilit Operasyon3 Asker şehit Oldu
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