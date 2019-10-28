Şehit Sarıtosun, törenle memleketine uğurlandı

ŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye’nin Resulayn kentinin doğusundaki Ebu Raseyn köyünde PKK/YPG'li teröristlerin dün açtığı taciz ateşinde 1 asker şehit olmuş ve 5 asker de yaralanmıştı. Saldırıda ağır yaralı olarak tedavi gördüğü Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde şehit olan Ulaştırma Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun için bugün Şanlıurfa GAP Havaalanı'nda tören düzenlendi. Törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Eyüp Sabri Kirişçi, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, AK Parti milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, Halil Özcan, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Törende şehidin özgeçmişi okundu ardından il müftüsü tarafından dua edildi. Bekar olduğu öğrenilen şehidin cenazesi, memleketi Kocaeli'ye götürülmek üzere askeri kargo uçağına konuldu.

