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ŞEHİT NUMAN ÇELEBİ BURSA'DA ANILDI

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Şehit Numan Çelebi'nin mücadelesini, Kırım Tatarlarına yapılan insan hakları ihlallerine sessiz kalan BM İnsan Hakları Komitesine ve insanım diyen herkesin bilgisine sunuyorum" dedi.

23 Şubat 2022 Çarşamba 10:10
ŞEHİT NUMAN ÇELEBİ BURSA'DA ANILDI

"Hanımefendiler,

Beyefendiler,

Değerli Basın Mensupları,

Atamız İsmail Bey Gaspralı’nın, Şehidimiz Numan Çelebi Cihan’ın aziz evlatları, Kırım Tatar halkının Milli Lideri Ukrayna Milletvekili Mustafa AbdülcemilKırımoğlu’nuncefakâr ve yiğit kardeşleri, sizleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum.

Bizleri bu çok anlamlı program vesilesiyle buluşturan Kırım Gelişim Vakfı Başkanı Sayın Ümit Şilit Bey’e ve Bursa Şubesi Başkanı ve değerli yönetimine çok teşekkür ediyorum.

Değerli katılımcılar,

Kırım Halk Cumhuriyeti'nin ilk Başkanı şanlı şehidimiz Numan Çelebi Cihan’ın Hansaray’daki Milli Müze’nin açılışında yaptığı konuşmanın bir kısmını sizlere arz ederek sözlerime başlamak istiyorum.

Şehidimiz o gün halkına şöyle seslenmiş;

“Milletimiz, Kurultayı yalnız kendisi hüküm sürmek için açmıyor. Milletimiz adildir. O, yalnız kendisini düşünenlerden, kendi saadetini temine çalışanlardan değildir, Milletimiz, başka milletleri dahi kendi omuzlarına almaya karar verdi. Kurultay, Müslümanların emel ve maksatları ile beraber, kendileri ile yan yana yaşayan Kırım’daki umum milletlerin amalini yaşatacaktır.”

Değerli katılımcılar şehidimizin bu konuşmasını, Kırım Tatarlarına karşı bu gün de tüm dünyanın gözü önünde yapılan en tabii insan hakları ihlallerine sessiz kalan ve insanım diyen her insanın vicdanına, BM İnsan Hakları Komitesi’nin de bilgisine sunuyorum.

Kardeşlerim;

Şehid Numan Çelebi Cihan; eğitimini İstanbul'da yapmış, 1917'de Milli Partiyi kurmuş ve Kırım Halk Cumhuriyeti'nin de ilk başkanı olmuştur.

Ocak 1918'de Bolşevik Rusya’nın Kırım’ı işgal etmesiyle birlikte tutuklanan şehidimiz 23 Şubat 1918 de kurşuna dizilmiş naaşı da komünist vahşilerce denize atılmıştır.

Değerli katılımcılar;

Türkiye; Devleti ve Milleti ile Tatar kardeşlerimizin kadim yurdu Kırım'ın yasa dışı ilhakını ve işgalini tanımadığını, dünya kamuoyuna ve muhataplarına her zaman açıkça ifade etmektedir.

Türkiye’nin Devleti ve Milleti ile bu husustaki duruşu nettir.

Türkiye;Kırım'ın yasa dışı ilhakını ve işgalini tanımadı ve tanımayacaktır!

Türkiye ile Ukrayna arasındaki tarihi ve insani bağların önemli bir unsuru olan Kırım Tatarı kardeşlerimize, Ukrayna makamları ile birlikte her konudaki desteğin devam ettiğini ve edeceğini de ifade etmek isterim.

Sözlerime son verirken,

Kırımın demografik yapısı ile ilgili binlerce tarihi hakikatin sadece birini arz etmek isterim.

1883 de Bahçesaray için yapılan belediye seçimlerinde şehir meclisi, 37 Kırım Tatarı, 27 Rum,2 Karay ve 2 Rus üyeden oluşur.

Tarihin her döneminde yapılan işgale,sürgüne ve katliama rağmen herkes bilsin ki;

Kırım Tatarsız,Tatar Kırım’sız Olamaz ve Asla Olmayacaktır da!..

Kırım Halk Cumhuriyeti'nin ilk Başkanı şanlı şehidimiz Türk İslam Dünyasının büyük evladı Numan Çelebi Cihan'ı rahmetle ve saygıyla anıyorum.

Bu vesile ile Kırım Tatar Türklerinin var olmak için verdikleri şanlı mücadelenin zafer ile sonuçlanarak kadim yurtları Kırım’a bir an önce kavuşmalarını, verilen şehidler hürmetine Cenab-ı Haktan niyaz ediyor ve sizleri tekrar saygıyla selamlıyorum."

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçuşehit Numan çelebi
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