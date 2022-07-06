Şehit er Yusuf Gürler, Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlandı

ŞANLIURFA - Hakkari'de, askeri araçla gerçekleştirilen intikal sırasında meydana gelen trafik kazası sonucu şehit olan Piyade Er Yusuf Gürler, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.



Hakkari'nin Derecik ilçesinde, intikal sırasında meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Piyade Er Yusuf Gürler, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Şehit Gürler için Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Abdulkadir Geylani Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Kaymakam Aziz Gölbaşı, 107'nci Topçu Alay Komutanı Recep Çalışkan, Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, Siverek Jandarma Komutanı Mustafa Deniz, İl Emniyet Müdürü Özer Bilgehan, daire amirleri ve çok sayıda kişi katıldı. Törende şehidin babası Mehmet Ali Gürler'i, Vali Ayhan teskin etmeye çalıştı. Bekar ve 8 kardeşten 3'üncüsü olduğu öğrenilen şehit Yusuf Gürler'in cenazesi, kılınan namazın ardından Yenişehir Mahallesi'ndeki şehitlikte toprağa verildi.