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Şehit diplomatlar için anma töreni

18 Mart 2022 Cuma 14:10
Şehit diplomatlar için anma töreni

ANKARA - Şehit Türk diplomatlar, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki Dışişleri Şehitliği'nde düzenlenen törenle anıldı.

Yurt dışında görevde oldukları sırada terör saldırıları sonucu şehit olan Dışişleri Bakanlığı mensupları ile diğer kamu görevlileri ve aile fertleri için düzenlenen anma törenine; Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, şehit yakınları, bakanlık mensupları ve emekli büyükelçiler katıldı. Törende şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. Bakan Yardımcısı Önal, Türkiye'nin on yıllardır terörizmin her türlüsüne karşı amansız mücadele sürdürdüğünü belirterek, "Terör örgütlerinin isim ve cisimleri zamanla değişmiş ancak ülkemiz terör odaklarının hedefinde yer almaya devam etmiştir. Bugün de başta PKK, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere birçok terör örgütüne karşı içte ve dışta mücadele sürdürüyoruz" dedi.

Terörizmin her türlüsüyle mücadelede kararlılık ve uluslararası iş birliğinin temel önem taşıdığına dikkat çeken Önal, "Türkiye ve diğer ülkeler arasında diyalog ve iş birliğini geliştirmek amacıyla çaba harcayan, barış elçisi diplomatlarımızın terörün hedefi olması son derece hazindir. Türk diplomasisi 1973 yılından bu yana vermiş olduğu şehitlerle bu acıyı en derinden hissetmiştir. ASALA ve PKK gibi terör örgütleri tarafından düzenlenen 90’ı aşkın saldırıda 41 diplomatımız, kamu görevlimiz ve aile mensupları şehit olmuştur. Yaşanan elim kaybın ve yol açtığı travmanın dünya diplomasi tarihinde emsali yoktur. Bugün en seçkin diplomatlarımızı en verimli çağlarında aramızdan alan bu alçakça terör eylemlerini ve faillerini asla unutmayacağımızı ve unutturmayacağımızı tekrarlamak istiyorum" diye konuştu.

Okunan duanın ardından Şehitler Anıtı'na; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği adına çelenk bırakıldı. Tören, şehit ailelerine başsağlığı dileklerinin iletilmesi ve şehitlerin kabirlerinin ziyaret edilmesiyle son buldu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Şehit Türk Diplomatlar18 Mart Çanakkale Zaferi Ve Şehitleri Anma Günü
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