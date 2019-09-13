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Sedanur Güzel davasında, 3 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel davasıyla ilgili 3 sanığın yargılanmasına, Yozgat Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Mahkeme, 3 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Sedanur Güzel davasında, 3 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel davasıyla ilgili 3 sanığın yargılanmasına, Yozgat Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Mahkeme, 3 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

13 Eylül 2019 Cuma 15:38
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Sedanur Güzel davasında, 3 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi

YOZGAT, (DHA)

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde, 16 Eylül 2018 tarihinde kaybolan ve 7 gün sonra taşlarla örtülmüş halde cesedi bulunan Paslı Esin Çağdaş İlkokulu'nun 3'üncü sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Sedanur Güzel'i alıkoyarak cinsel istismarda bulunup ardından öldürdükleri iddiasıyla haklarında dava açılan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi. 

Güvenlik gerekçesiyle Yozgat'ta görülen davanın ikinci duruşmasına, tutuklu sanıklar Ahmet Bilen, Himmet Uç ve Ertan Bozkurt Diyarbakır Cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'nden, Sedanur Güzel'in annesi Handan ve babası Abdullah Güzel ise Kars Kağızman Ağır Ceza Mahkemesi'nden aynı sistem ile katıldı. Duruşmada, önce Kağızman Adliyesi'nde hazır bulunan tanıklar dinlendi.

'OĞLUMA TECEVÜZ ETTİ'

Sanık Ahmet Bilen'in annesi Dilber Bilen, oğlunun olay günü köyde değil Kağızman'da olduğunu söyledi. Anne Bilen, "Ahmet o gün Kağızman'daydı, akşam ezanı vakti köye geldi. Kağızman'da olduğumu görenler var. Kağızman'da bulunan kamera kayıtları incelenirse oğlumun orada olduğu belirlenir" dedi. Bilen ayrıca, sanıklardan Ertan Bozkurt'un, Sedanur'un kaybolmasından sonra, silah zoruyla oğlu Ahmet Bilen'i değirmene götürüp tecavüz ettiğini, karşılıklı ilişkiye girdiklerini, orada oğluna ait spermi alarak Sedanur'un, tişörtüne bulaştırdığını iddia etti. İddiayı, Ahmet Bilen doğrularken, Ertan Bozkurt kabul etmedi.

İki sanık tahliyelerini istedi. Diğer tutuklu sanık Himmet Uç ise kendisinin olayla ilgisi olmadığını söyleyerek tahliyesini istedi. Sedanur annesi Handan, babası Abdullah Güzel ise şikayetlerini sürdürerek, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

TUTUKLULUK HALLERİNİ DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Yapılan yargılama sonucu, davanın ilk duruşmasında tutarsız ifadeler veren ve akli dengesinin yerinde olmadığını ifade eden Ahmet Bilen'in, akıl sağlığı raporu için Diyarbakır Cezaevi'nden İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verildi. Raporun mahkemeye ulaşması ve yeni tanıkların dinlenmesi için 3 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verilerek, duruşma 8 Kasım'a ertelendi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
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