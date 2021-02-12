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Sebze meyve deposu yangınında 6.5 milyon liralık zarar

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün gece yanan sebze meyve deposunun sahibi Mehmet Çelik, 6.5 milyon liralık zararı olduğunu söyledi.

12 Şubat 2021 Cuma 15:12
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Sebze meyve deposu yangınında 6.5 milyon liralık zarar

ANTALYA - Manavgat'ın Ilıca Mahallesi D-400 karayolu üzerindeki özel bir firmaya ait iki ayrı bloktan oluşan sebze meyve deposunda, dün saat 19.00 sıralarında elektrik kablosunun ısınarak alev alması sonucu yangın çıktı. İş yerinden birkaç dakika önce ayrılan Mehmet Çelik, çalışanı tarafından aranınca geri dönüp yangına müdahale ederek itfaiyeye haber verdi. Gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekiplerinin müdahalesine rağmen alevler, diğer binaya sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yangın söndürülürken, her iki binada kullanılmaz hale geldi. Yangında dumandan etkilenen itfaiye personeline ise olay yerindeki ambulanslarda oksijen tedavisi uygulandı.

Yangının neden olduğu zarar, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ortaya çıktı. Tamamen buzhane olan binanın çatısının çöktüğü ve kullanılacak hiçbir malzeme kalmadığı belirlendi. Diğer blokta bulunan yangından kurtarılan bir kısım portakal da başka buzhanelere götürüldü.

İş yeri sahibi Mehmet Çelik, yangının soğutma motorlarının dijital göstergelerinden başladığını belirterek, “Akşam saatlerinde buradaydım. Ekmek aldım geldim, elemanı arabadan indirdim. 50 metre gitmemiştim. Eleman deponun kapısını açınca bana telefon açtı, 'Yanıyor abi bina' dedi. Kafamı çevirdiğimde zaten bu köşeden başladığını gördüm. Geldiğimde soğutma motorlarının dijital göstergelerinin oradan başlamış, yukarı doğru yanmış, alevlenmişti. Çevredeki araçları çekmeye başladık, itfaiyeyi aradık, itfaiye geldi" dedi.

Yanan bölümün buzhane olduğunu anlatan Çelik, “Buzhanenin içinde kasalarla mallar var, bunlar yanıcı kasalar. Ayrıca bu binanın yarısı plastik, yarısı demirdir. Plastik çok hızlı yanan bir madde, ateş hızlı ilerledi. En çok üzüldüğüm nokta, ateşin sıçrayarak diğer binanın yanması" diye konuştu.

İş yerindeki zararın çok büyük olduğunu söyleyen Mehmet Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Zarar ölçülmez de buranın içerisi komple soğuk hava deposudur. İçeride yaklaşık 150 ton portakal, limon vardı. İşyerimizin toplam kapasitesi 750 ton. Ayrıca 50 ile 100 ton arasında narımız kalmıştı. Yani yaklaşık 200-250 ton arasında meyve vardı. Narın kilosu 3-4 lira, portakalın kilosu 4-5 lira. İçeride meyve ve sebze olarak 1.5 milyon liralık ürün vardı. Ayrıca bu binayı yapmaya kalkarsan 5 milyon liraya yapma şansın yok. Şu an ele alınacak bir şey kalmadı. İçeride bulunan buzhanelerin metrekare maliyeti 100 bin lira. Zarar çok büyük de yapacak bir şey yok. Bunu yapmak istesek çok zor."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sebze Meyve DeposuYangınZarar
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