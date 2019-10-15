Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94974
ALTIN
281.572
DOLAR
5.8924
STERLİN
7.4689
EURO
6.4797
Ateş hattından canlı görüntüler
Ateş hattından canlı görüntüler
Bursaspor sakatlıklardan yana dertli
Bursaspor sakatlıklardan yana dertli
Zirveyi hedefleyen takımız
Zirveyi hedefleyen takımız
Ali Poyrazoğlu ‘Tak Tak Takıntı’ oyunu ile Trump’ta
Ali Poyrazoğlu ‘Tak Tak Takıntı’...
Yeşil renkli yumurta üretimi ile taleplere yetişemiyor
Yeşil renkli yumurta üretimi ile...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
Sayı 595'e çıktı
Kapat

Savaş halinde değiliz, terör temizliği yapıyoruz

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Biz millet olarak bir terör temizliği yapıyoruz, savaş halinde değiliz. Zaten 30- 40 senedir bu çalışmalar devam ediyor" dedi.

Savaş halinde değiliz, terör temizliği yapıyoruz

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Biz millet olarak bir terör temizliği yapıyoruz, savaş halinde değiliz. Zaten 30- 40 senedir bu çalışmalar devam ediyor" dedi.

15 Ekim 2019 Salı 14:21
9 Okunma
Savaş halinde değiliz, terör temizliği yapıyoruz

ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 5 gün önce Barış Pınarı Harekâtı’nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu'nun Ankara'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Şehidin babası Fevzi ve kardeşi Mertcan'a başsağlığı dileklerini ileten Prof. Dr. Erbaş, daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu.

'SAVAŞ HALİNDE DEĞİLİZ'

Barış Pınarı Harekâtı’yla ilgili konuşan Prof. Dr. Erbaş, Türkiye'nin seferberlik halinde olduğunu belirterek, "Şanlı ordumuz başta olmak üzere tüm güvenlik görevlilerimiz ve hepimiz bir seferberlik halindeyiz. Bizler Diyanet İşleri Başkanlığı olarak her sabah camilerimizde 'Fetih Suresi' okutup askerlerimize dua ederek harekâtın içinde yer alıyoruz. Bu hepimizin görevidir çünkü bu millet birlikte vatan  kurmuş ve vatanımızı da bu teröristlerden birlikte temizleyeceğiz. Biz millet olarak bir terör temizliği yapıyoruz, savaş halinde değiliz. Zaten 30-40 senedir bu çalışmalar devam ediyor. Bizler birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece dipdiri olacağız. Ruhumuz ve bedenimiz canlı olacak" dedi.

Daha sonra PKK yandaşlarının Almanya'da camilere saldırdığını hatırlatan Prof. Dr. Erbaş, "Tabi teröristler ülkemizde yaptıkları gibi her yerde terör faaliyetlerini yapıyorlar. İşte bugün Almanya'da 300 kişilik bir PKK grubu camiye saldırarak kendilerinin ne kadar hain olduklarını, cami düşmanı olduklarını burada göstermiş oluyorlar. Bu millet ayakta olduğu sürece bayrağımız inmeyecek, ezanlarımız dinmeyecek, mabetlerimizin, camilerimizin göğsüne namahrem eli değmeyecek. Bunun için mücadele ediyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından şehit Topçu ve Barış Pınarı Harekâtı’na katılan askerler için dua edildi. Prof. Dr. Erbaş daha sonra şehit babası Fevzi Topçu'ya Kuran-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

Anahtar Kelimeler:
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali ErbaşBarış Pınarı Harekatı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Şehit polisin cenazesi törenle memleketine uğurlandı
Şehit polisin cenazesi törenle memleketine uğurlandı
10 ayda 336 bin 707 düzensiz göçmen yakalandı
10 ayda 336 bin 707 düzensiz göçmen yakalandı
Terör gazileri ve şehit yakınlarından harekata destek: Seve seve gideriz
Terör gazileri ve şehit yakınlarından harekata destek: Seve seve gideriz
Kara listesindeki çikolata ve içeceklere dikkat
Kara listesindeki çikolata ve içeceklere dikkat
Çanakkale'de 302 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'de 302 kaçak göçmen yakalandı
Hakkari’de 5 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi
Hakkari’de 5 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi
81 ilde 'yasa dışı bahis', 'kumar' ve 'narkotik' operasyonu
81 ilde 'yasa dışı bahis', 'kumar' ve 'narkotik' operasyonu
Tarım Bakanlığı açıkladı; vatandaş tedirgin oldu
Tarım Bakanlığı açıkladı; vatandaş tedirgin oldu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans