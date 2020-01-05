Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
113684
ALTIN
298.069
DOLAR
5.9700
STERLİN
7.8151
EURO
6.6697
KASAMAM: “HOŞ GELMİŞTİN” HER GÖNÜLDE ÇALINAN BİR ŞARKI
HER GÖNÜLDE ÇALINAN BİR ŞARKI
Ulusal mucitler listesine Washington’dan Türk bilim insanı girdi
Prof. Dr. Aykut Üren
İzmir, 2020 Dünya Okçuluk Şampiyonası'na talip
İzmir, 2020 Dünya Okçuluk Şampiyonası'na...
''Yapay zeka MR ile birleşince hastalık teşhisleri kolaylaştı''
''Yapay zeka MR ile birleşince...
Türkiye kayakta Gençlik Olimpiyatları'na 7 sporcu ile katılacak
Türkiye kayakta Gençlik Olimpiyatları'na 7...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sarıkamış şehitleri için 20 bin kişi karda yürüdü

Enver Paşa komutasında, 105 yıl önce düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında donarak, şehit olan binlerce Mehmetçik, 'Gençlik şühedanın izinde yürüyor' sloganıyla Allahuekber Dağları'nda düzenlenen yürüyüşle anıldı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 9 derece olduğu bölgedeki yürüyüşe; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Türkiye'nin dört bir tarafından Kars'ın Sarıkamış ilçesine akın eden, her yaştan yaklaşık 20 bin kişi katıldı.

Sarıkamış şehitleri için 20 bin kişi karda yürüdü

Enver Paşa komutasında, 105 yıl önce düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında donarak, şehit olan binlerce Mehmetçik, 'Gençlik şühedanın izinde yürüyor' sloganıyla Allahuekber Dağları'nda düzenlenen yürüyüşle anıldı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 9 derece olduğu bölgedeki yürüyüşe; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Türkiye'nin dört bir tarafından Kars'ın Sarıkamış ilçesine akın eden, her yaştan yaklaşık 20 bin kişi katıldı.

05 Ocak 2020 Pazar 13:45
8 Okunma
Sarıkamış şehitleri için 20 bin kişi karda yürüdü

SARIKAMIŞ (Kars), (DHA)

Enver Paşa komutasındaki birlikler, 22 Aralık 1914- 15 Ocak 1915 tarihlerinde Sarıkamış'taki Allahuekber Dağları'nda, Rus kuvvetlerini püskürtmek isterken ağır kış koşullarıyla karşılaştı. Genelkurmay Başkanlığı'nın kayıtlarına göre, 60 bin asker, şiddetli soğuk, açlık ve yetersiz giysiler nedeniyle şehit düştü. Erzurum'daki 9'uncu Kolordu Komutanlığı ile Sarıkamış'taki askeri birliklerde görevli subayların Allahuekber Dağları'ndaki sessiz anma törenleri, Alaattin Karaca başkanlığındaki dönemin Dağcılık Federasyonu ile 2003 yılında Erzurum Kalkınma Vakfı Başkanı olan Necati Bölükbaşı ve Sarıkamış Dayanışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez'in çabalarıyla kamuoyunca sahiplenildi. 

KASAPOĞLU: GENÇLERİMİZLE BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ

Türkiye'nin dört bir yanından gelen, her yaştan yaklaşık 20 bin kişi, şehitleri anmak için Sarıkamış'ın Kızılçubuk köyünde buluştu. 'Gençlik şühedanın izinde yürüyor' sloganıyla düzenlenen yürüyüşe; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, valiler, milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanları, bölge komutanları, askerler, polisler, izciler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Yürüyüş öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, "Şühedanın izinde yürüyoruz. Şühedamızın emanet ettiği bu kutsal vatanı yine yarınlara ilelebet taşıyarak payidar kılmak için var gücümüzle gençlerimizle birlikte çalışacağız. Gençlerimiz şühedanın fedakarlığının farkında. Onların hissiyatını hissetmek, bu şuurla bu emanete sahip çıkmak için bu tür etkinlikleri bakanlık olarak düzenliyoruz. Her geçen yıl bu faaliyete teveccüh çok ciddi oranda artıyor. Bu şuurla bu ruhla geleceğe yürümek çok önemli. Birbiri için canından geçmiş, canını feda etmiş bir ecdat var. O ecdada layık olma bilinciyle onların yolundan yürüyen bir gençlik var. Biz bu gençlerle önümüze konan tüm engelleri bugüne kadar aştığımız gibi bir bir bertaraf ettiğimiz gibi bundan sonraki süreçte de tüm engellilere adaletimizle merhametimizle hukuk anlayışımızla meydan okuyacağız. Yarınlara sanayimizle teknolojimizle ilim ve irfanımızla sporcularımızla sanatçılarımızla güçlü bir şekilde yürüyeceğiz" diye konuştu.

Sarıkamış'a 105 yıl önce yurdun dört bir yanından gelenler gibi bugün de Türkiye'nin her şehrinden gelenler olduğunu hatırlatan Bakan Kasapoğlu, "Yine 105 yıl önce Kudüs'ten, Yemen'den, Şam'dan, Halep'ten, Üsküp'ten olduğu gibi bugün de yurt dışından gelen önemli misafirlerimiz, gençlerimiz var. Aynı ruhu, aynı heyecanla yaşamanın bu bilinçle idrakle yarınlara yürümenin mühim olduğuna inanıyoruz. Bunu görmek bu manzaraya şahit olmak bizler için ayrı bir heyecan, ayrı bir mutluluk. Bu güzel tabloda emeği olan herkese şükranlarımı sınıyorum" dedi. 

Kamyonlarla erzak ve Türk bayrağı dağıtılan binlerce katılımcı, saat 10.30'da 105 yıl önce olduğu gibi yürüyüşe başladı. Bölgede askeri helikopterle güvenlik amacıyla uçuş yapıldı. Katılımcılar, dev bayrak ve Atatürk posterleri taşıyarak, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'En büyük asker bizim asker' sloganları attı. Eksi 9 derece hava sıcaklığında, zorlu yürüyüşe katılanlar, 6,5 kilometrelik 'Şehit Kurmay Albay Faruk Sungur Yolu'nu izleyerek, Yukarı Sarıkamış Mahallesi'ndeki tören alanında yürüyüşü sonlandıracak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sarıkamış şehitleri20 Bin Kişiönce VatanMehmetçikEnver PaşaSarıkamış HarekatıKarsMuharrem KasapoğluTarım Ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
EGM'den, 'Fethi Sekin' paylaşımı: Kahramanlar can verir, Yurdu yaşatmak için!
EGM'den, 'Fethi Sekin' paylaşımı: Kahramanlar can verir, Yurdu yaşatmak için!
Dışişleri: Trablus'ta Kara Harp Okulu'na saldırıyı şiddetle kınıyoruz
Dışişleri: Trablus'ta Kara Harp Okulu'na saldırıyı şiddetle kınıyoruz
MSB, Sarıkamış şehitlerini andı
MSB, Sarıkamış şehitlerini andı
HEDEF YALNIZCA İRAN MI?
HEDEF YALNIZCA İRAN MI?
MSB: Irak kuzeyinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
MSB: Irak kuzeyinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
“Türkiye izin vermeden EastMed boru hattı geçirilemez”
“Türkiye izin vermeden EastMed boru hattı geçirilemez”
MİT'ten nokta operasyon: Öcalan'ın akrabası etkisiz hale getirildi
MİT'ten nokta operasyon: Öcalan'ın akrabası etkisiz hale getirildi
2019 istatistiklerine göre en emniyetli ulaşım aracı uçaklar çıktı
2019 istatistiklerine göre en emniyetli ulaşım aracı uçaklar çıktı
DEAŞ kan kaybediyor
DEAŞ kan kaybediyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans