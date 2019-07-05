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Sarar'ın evini soyan 6 Moldovalı, adliyeye sevk edildi

Eskişehir'de Sarar şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin ve eşi Zehra Sarar’ı, elleri ve ayaklarını bağlayıp kasadaki ziynet eşyaları ve yüksek miktardaki dövizi çalıp kaçtıktan sonra Bulgaristan’da yakalanıp iade edilen Moldova uyruklu 4’ü kadın, 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sarar'ın evini soyan 6 Moldovalı, adliyeye sevk edildi

Eskişehir'de Sarar şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin ve eşi Zehra Sarar’ı, elleri ve ayaklarını bağlayıp kasadaki ziynet eşyaları ve yüksek miktardaki dövizi çalıp kaçtıktan sonra Bulgaristan’da yakalanıp iade edilen Moldova uyruklu 4’ü kadın, 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

05 Temmuz 2019 Cuma 11:35
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Sarar'ın evini soyan 6 Moldovalı, adliyeye sevk edildi

ESKİŞEHİR - Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ile eşi Zehra Sarar'ın Odunpazarı Sümer Mahallesi'nde oturduğu konutuna geçen Mayıs ayında yüzleri maskeli olarak giren şüpheliler, çiftin ellerini ve ayaklarını bağlayıp, darbettikten sonra kasanın anahtarını buldu. Kasadaki ziynet eşyalarını ve yüksek miktardaki dövizi sırt çantalarına dolduran şüpheliler kaçtı. Olaydan yaklaşık 1,5 saat sonra iplerden kurtulan Sarar çifti, polise haber verdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için özel ekip kurdu. Ekip, ilk şüpheli olarak villada hizmetçi olarak çalışan Moldova uyruklu Iulia Dragusan’ı Yalova’da yakalayıp gözaltına aldı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Iulia Dragusan tutuklandı, olayla ilgili bağlantısı tespit edilen Ali Y. ise adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Şüphelilerin ifadelerinden ve yapılan araştırmalardan soygunu Moldova uyruklu olduğu belirlenen şebeke üyelerinin gerçekleştirdiğini belirledi. İsimleri tespit edilen 6 şüpheli, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Türk İnterpolü’nün devreye girmesiyle Bulgaristan’dan çıkış yapmak için gittikleri Romanya sınırına yakın bölgede yakalanarak gözaltına alındı.

Bulgaristan’da tutulan 8 şüpheliden 6’sı hakkında Türkiye, iade talebinde bulundu. Şüpheliler işlemlerinin ardından Kapıkule Sınır Kapısı’ndan iade edildi. Edirne’de Sultan 1’nci Murat Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen, tutuklanan hizmetçi Iulia Dragusan’ın sevgilisinin de aralarında bulunduğu Aleksandar Arikov, George Dobrioglu, Anna Azukova, Adelina Ashi, Tatyana Tazamali ve Nadejda Katkova, önceki akşam saatlerinde Eskişehir’e getirildi.

Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde yeniden sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, tanınmamak için yüzlerini kapattı. 6 şüphelinin önceki gece götürüldükleri Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nde ifadeleri alındı. İşlemleri tamamlanan 6 şüpheli, bugün Eskişehir Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki sorgularının sürdüğü bildirildi.

​'ONA AYNISINI YAPMAK İSTİYORUM'

Soygunun ardından basın toplantısı düzenlenen Cemalettin ve Zehra Sarar çifti yaşadıkları dehşet anlarını anlatmıştı. Gazetecilerin, çalınan ziynet eşyaları arasında değerli ve önemli parça olup, olmadığını sorduğu Zehra Sarar, “Benim için çalınan her şey özel. Merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in hediye ettiği altın yoncalı saatler vardı. Biri benim, diğeri Cemalettin Bey'in. Gerdanlık var. Bir an önce onların karşıma gelmesini istiyorum. Ben de onları aynı şekilde yere yüzükoyun yatırıp, tekmeleyeceğim. Emniyete de söyledim, geldiği zaman ona aynısını yapmak istiyorum" diye yanıt vermişti.
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
6 MoldovalıSarar çiftiEskişehir
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