SAPARBEKULI’NA VEDA TÖRENİ

HABER: M. KEMAL SALLI

Perşembe günüİstanbul’da, Küçükçekmece Avrasya Bir Vakfı'nda,Zeytinburnu Belediye Meclis Üyesi, Ak Parti Genel Merkez K.K. MKYK Üyesi Dr. Reşide Yüksel’in organizasyonuyla Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı'na veda töreni düzenlendi. İki kardeş ülkenin giderek gelişen ilişkilerinin de anlatıldığı yemekli veda törenine işadamları, bilimadamları ve basın mensupları katıldılar.

GÜLBAHAR: “KAZAKİSTAN’A ÖZ VATANIM GİBİ GİTMEK İSTERİM”

Avrasya Bir Vakfı Kurucu Başkanı Şaban Gülbahar, açılış konuşmasında, Vakıf olarak, Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin gelişmesinde özellikle Kazak öğrencilerin Türkiye’de eğitim görmeleri konusunda verdikleri desteğe değindikten sonra bu yöndeki çalışmalarına Büyükelçi Abzal Saparbekulı döneminde de büyük destek gördüklerini ifade etti.

“Kazakistan’a ben öz vatanı gibi gitmek isterim. Bunu, işdamlarımız ve belli standartlar üzerinde olan insanlarımız adına söylüyorum. Karşılıklı vatandaşlıkların verilmesi halinde Kazakistan çok daha güçlü hale gelecektir. Oradaki coğrafyanın büyüklüğü nüfusun azlığı bizi tedirgin etmektedir. Bunu hatırlatma olarak ifade etmek isterim” diyen ve Saparbekulı’nin görev süresi boyunca yaptığıolağanüstü çalışmalarla çağdaş bir diplomat örneği sergilediğini anlatan Gülbahar, Saparbekulı’ya yeni görevinde de başarılar diledi.

BÜYÜKELÇİ SAPARBEKULI: “BAŞARI EKİP İŞİDİR, BAŞARIYI SİZLERLE BİRLİKTE ELDE ETTİK”

5 yıllık görev süresi dolan Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekulı da, veda töreninde yaptığı konuşmada, başta Avrasya Bir Vakfı’na, yöneticilerine ve kendileriyle vedalaşmaya gelenlere teşekkür ettikten sonra özetle şöyle dedi:

“5 senelik görevimi tamamlamaktayım. Benim için görev sürecindeki en önemli şey, başarıdır. Tabii başarılı olup olmadığımızı büyüklerimiz takdir edecektir. Belli bir ölçüde başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü, başarı bir ekip işidir. Bu nedenle başta Başkonsolosumuz ve Ankara’daki büyükelçilikteki mesai arkadaşlarımız ve sizlerle birlikte bu başarıyı elde ettik.

…Göreve başladığımda sorumluluk yüküm çok fazlaydı, insan emeğini verirse ve canı gönülden çalışırsa ve yanında da sizler gibi hem fikir açısından hem elinden geldiği kadar faaliyetleriyle de destek olan dostlarınız çok olunca, eninde sonunda başarıya ulaşılacaktır.”

5 yıllık görev süresinde çok önemli süreçler geçirdiğimize işaret eden Sapabekulı, başta pandemi sürecinde yaşanan sıkıntıların aşılması konusunda Türk halkının ve devletinin o zor dönemlerde Kazakistan halkına verdiği insani yardım ve desteklerin unutulmayacağını belirten Saparbekulı, “Biz, resmi yardım gelirse göndeririz, gelmezse, devlet bizden ne isterse, ona göre hareket edebilirdik. Ama öyle zor dönemlerde dostların, kardeşlerin birbirlerine yaptıkları yardım hiçbir zaman unutulmaz. Düğünlerde gidersiniz, orada birarada olursunuz, ama zor dönemlerde yapılan bu paylaşım hiçbir zaman unutulmaz. Ben bunu büyükelçiliğin payına yazılsın diye yapmadım, Kazakistan halkının o zor günlerde Türk halkının desteğini görmesi için yaptım ve gerçekten de o dönemde Kazakistan’a yapılan ilk kapsamlı yardım da Türkiye’den gitti. Bunları buradaki ekibimizle, sizlerle birlikte organize ettik. Pandemi döneminde Türk halkı Kazak halkının büyük bir sevgisini kazandı.

…Bunun karşılığında, Türkiye’de geçen sene orman yangını çıktığı zaman, yine aynı şekilde, Kazakistan Cumhurbaşkanı kararıyla, 5 bin 500 kilometrelik bir mesafeyi katederek, Türkiye’ye 3 tane helikopter gönderildi. Devletler tarihinde hep bu tür destekler kalacaktır.

…İki ülke arasındaki ilişkilerin temel taşlarından birisi tabii ki, tarihi ortak dil ve kültürümüz olmakla beraber, bu ilişkileri sağlam bir zemine oturtmanın yolu da, ticaret ve yatırım alanındaki ilişkilerimizdir. Allah’a şükür, bu sene ilk defa, Kazak- Türk ticaret hacmi 5 milyar doları geçti. Böylece Türkiye, Kazakistan’ın ilk dört ticaret ortağından biri oldu.

… Görevim sırasındaki çalışmalarımızın çoğu, çeşitli bölgelerde yatırımcılarla yaptığım görüşmelerle geçti. Türkiye’nin 81 ilinin neredeyse tamamını ziyaret ettik. Buralardan Kazakistan’a yapılan yatırımların toplamı 1.8 milyar dolara ulaştı. Son 3 senede, pandemi sürecine rağmen, rekor düzeyde yatırımlar çekiyoruz, Kazakistan’a. Son 5 senede yapılan yatırımlar, son 30 senede yapılan yatırımların yüzde 40’ını teşkil etmekte. Bu bizim için, ekibimizin bir başarısıdır.

…Görevmiz süresince Kazak halkının kültürünü, sanatını tanıtmaya çalıştık. Abay ve Farabi yıllarında önemli etkinlikler düzenledik. Türkiye genelinde 15 yerde Abay parkları ve caddeleri açıldı. Farabi ile ilgili 5 yerde cadde ve sokaklara isim verildi; İstanbul’da Türk Dünyası Mahallesi’nde Farabi Evi açıldı. Var olan bir geleneği devam ettirerek, 5 senede toplamda 50’ye yakın kitap yayınladık. Saysız konserler verdik; bir ara İstanbul’da neredeyse her ay bir konserimiz vardı. Kültürel faaliyetler diplomasinin bir parçasıdır; bunu da hakkıyla yaptığımızı düşünüyorum.

… Ben uzun yıllar Türkiye’de eğitim gördüm, çalıştım. Büyükelçilik üçüncü önemli görevimdi. Türkler nasıl Kazakistan’ı atayurt görüyorlarsa, bizim için de Türkiye ortak vatanımızdır. Bunu sadece bir söz olarak değil, burada eğitim görmüş, bu toprakların ekmeğini yemiş, suyunu içmiş, burada kariyer yapmış biri olarak samimiyetle ifade ediyorum. Görev yerimiz neresi olursa olsun, halklarımızın kardeşliği yönünde hizmet etmeye devam edeceğiz.”

PROF. DR. ABDULVAHAP KARA: “BÜYÜKELÇİMİZ ÇAĞDAŞ DİPLOMAT ÖRNEĞİ SERGİLEDİ”

Kazak kökenli bilimadamlarımızdan Prof. Dr. Abdulvahapda, konuşmasında Saparbekulı’nınTürkiye-Kazakistan ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda yaptığı çalışmaların önemini belirtti. Özellikle Ocak ayında Kazakistan'da patlak veren olaylarda Türkiye'deki bilgi kirliliğinin önlenmesinde basında ve sosyal medyada sağlıklı bilgi sunma konusunda gösterdiği olağanüstü çabayla çağdaş bir diplomat örneği sergilediğini söyledi ve “Büyükelçimiz Türkiye'deki Kazak dernek ve vakıflarıyla yakından ilgilendi. Bağcılar'da Türkiye Kazaklarının ünlü Taekwondo sporcusu Mustafa Öztürk ve Zeytinburnu'nda Abay parklarının açılmasında emekleri büyük oldu” dedi.

Tören sonrasında topluca hatıra fotoğrafları çekildi.