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Şanlıurfa’dan sınır birliklerine gece sevkiyatı

Şanlıurfa'dan Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla çok sayıda tank, askeri araç, personel ve mühimmat sevkiyatı yapıldı.

Şanlıurfa’dan sınır birliklerine gece sevkiyatı

Şanlıurfa'dan Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla çok sayıda tank, askeri araç, personel ve mühimmat sevkiyatı yapıldı.

09 Temmuz 2019 Salı 11:16
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Şanlıurfa’dan sınır birliklerine gece sevkiyatı

ŞANLIURFA - Türkiye'deki farklı birliklerden Şanlırfa'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda konuşlu olan askeri aram ve personelin, Suriye sınırındaki birliklere sevkiyatı gerçekleşti. Şanlıurfa'daki Tugayda ikmalleri ve bakımları yapılan tank yüklü tırlar, askeri araç, personel taşıyan otobüs ve mühimmattan oluşan konvoy jandarma ve polis eskortu eşliğinde sınıra doğru haraket etti. Askeri konvoydaki araç ve personelin sınır hattındaki Suruç, Akçakale ve Ceylanpınar’daki birliklere takviye amacıyla gittiği öğrenildi. Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) 

ASKERİ KONVOY AKÇAKALEYE ULAŞTI

Şanlıurfa 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan akşam saatlerinde yola çıkan aralarında tank, obüs ve zırhlı personel taşıyıcıların bulunan askeri konvoyun bir bölümü sınır hattındaki Akçakale ilçesine ulaştı. Geniş güvenlik önlemleri arasında Akçakale’ye gelen konvoy 3’üncü Hudut Alay Komutanlığı'na konuşlandı. Konvoyun ilçeye gelişi sırasında bazı vatandaşlar askerlere alkışlarla destek verip, sevgi gösterisinde bulundu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sınır BirlikleriSevkiyatŞanlıurfa
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