Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Beşiktaş’ta testler negatif çıktı
Beşiktaş’ta testler negatif çıktı
Diyabet hastaları koronavirüse dikkat
Diyabet hastaları koronavirüse dikkat
Derede bulunan yavru karaca, keçi sütüyle beslendi
Derede bulunan yavru karaca, keçi...
Göztepe'de Wilczek sezonu bekliyor
Göztepe'de Wilczek sezonu bekliyor
Tuz Gölü pembe renge büründü
Tuz Gölü pembe renge büründü
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sancaktepe'deki Prof. Dr. Feriha Öz Hastanesi yarın açılıyor

Koronavirüs önlemleri kapsamında 9 Nisan'da temeli atılan ve yapımı süren Sancaktepe'deki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde sona yaklaşıldı. Yarın açılması planlanan hastanenin açılmadan önceki son hali havadan fotoğraflandı.

28 Mayıs 2020 Perşembe 15:37
0 Okunma
Sancaktepe'deki Prof. Dr. Feriha Öz Hastanesi yarın açılıyor

İSTANBUL - Yapımı için yaklaşık 4 bin personelin 3 vardiya şeklinde çalıştığı inşaat alanında yoğun hareketlilik olduğu görüldü. İşçiler, çok sayıda vinç, iş makinesi ve kamyonların yer aldığı sahada hummalı çalışmalarını sürdürüyor. Yerleşkedeki toprak alanlara ağaç dikimi ve peyzaj çalışmaları tamamlandı. Yaklaşık 184 bin metrekare alana kurulacak hastanenin bin 8 yatak kapasitesine sahip ve tam teşekküllü olması amaçlanıyor. Salgın, deprem ve afet hastanesi olarak kullanılması hedeflenen, 432 yoğun bakım odası bulunan hastanenin her odası, gerekli durumlarda yoğun bakım odasına dönüştürülebilecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs önlemleriSancaktepeProf. Dr. Feriha Öz Hastanesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
13'üncü Türk-Rus devriyesi yapıldı
13'üncü Türk-Rus devriyesi yapıldı
Ticari yat faaliyetleri 1 Haziran'da başlıyor
Ticari yat faaliyetleri 1 Haziran'da başlıyor
Ankara'dan yola çıkan ilk tren İstanbul'a ulaştı
Ankara'dan yola çıkan ilk tren İstanbul'a ulaştı
Çamurda koronavirüse rastlandı!
Çamurda koronavirüse rastlandı!
Şehit Teğmen Tatar, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Teğmen Tatar, son yolculuğuna uğurlandı
STK İlçe Başkanı Engelliler Komisyon Başkanı'na hain saldırı
STK İlçe Başkanı Engelliler Komisyon Başkanı'na hain saldırı
Terör örgütü PKK'nın, DEAŞ ve Taliban yöntemi taklidi
Terör örgütü PKK'nın, DEAŞ ve Taliban yöntemi taklidi
İsmail Hakkı Karadayı son yolculuğuna uğurlandı
İsmail Hakkı Karadayı son yolculuğuna uğurlandı
İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti
İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı