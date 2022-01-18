Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 7
hafif yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
ALTIN
790.87
DOLAR
13.50
STERLİN
18.42
EURO
15.39
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim...
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Samsun'da golf tesisi kiraya verilecek
Samsun'da golf tesisi kiraya...
Wombhobby Kişiye Özel Sayılarla Boyama Hobi Ürünleri
Wombhobby Kişiye Özel Sayılarla Boyama...
Uyarzeytincilik.com Zeytinin Başkenti
Uyarzeytincilik.com Zeytinin Başkenti
İş fırsatları için hemen tıkla!

Samsun'da golf tesisi kiraya verilecek

18 Ocak 2022 Salı 10:24
5 Okunma
Samsun'da golf tesisi kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı Atakum'da bulunan golf tesislerini kiraya veriyor.

Golf tesisi işletmesi, otopark alanına 8 adet tenis kortu, tenis kortlarına ait tesis binası ve 140 araçlık otopark alanı inşa etmek koşuluyla 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile 10 yıl süreyle kiraya verilecek.

İhale, 3 Şubat 2022 tarihinde Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu'nda yapılacak.

İhale ilanını görüntülemek için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Uzman çavuş, el bombasının kazara patlamasıyla şehit oldu
Uzman çavuş, el bombasının kazara patlamasıyla şehit oldu
Isıtma Sistemlerinde Yenilikçi Hizmet: Isıtmax
Isıtma Sistemlerinde Yenilikçi Hizmet: Isıtmax
Doğal Kozmetik Ürünleri ve Sporcu Besinleri için Yeşilmarka
Doğal Kozmetik Ürünleri ve Sporcu Besinleri için Yeşilmarka
Akıllı Telefondan Robot Süpürgeye Birçok Ürün Easycep’te
Akıllı Telefondan Robot Süpürgeye Birçok Ürün Easycep’te
Batman'da 'Eren Kış-14 Operasyonu' başlatıldı
Batman'da 'Eren Kış-14 Operasyonu' başlatıldı
Mehmet Ali Birand mezarı başında anıldı
Mehmet Ali Birand mezarı başında anıldı
Rahşan Ecevit, mezarı başında anıldı
Rahşan Ecevit, mezarı başında anıldı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma